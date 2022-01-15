Broja shënon golin e radhës në Premier League
Lajmifundit / 15 Janar 2022, 21:25
Sport
Futbollisti shqiptar Armando Broja nuk ndalet në Premier League.
Sulmuesi i kombëtares shqiptare shënoi golin e tretë të ekipit, në ndeshjen që Southampton luajti ndaj Brentford, e vlefshme për javën e 20 të kampionatit.
Broja finalizoi një kundërsulm fantastik, duke e marrë topin nga mesfusha dhe i vetëm mposhti portierin kundërshtar me shumë qetësi.
Ky është goli i pestë i Brojës në Premier League, duke u bërë futbollisti më i ri në këtë kampionat që shënon 5 apo më shumë gola (20 vjeç e 123 ditë).
Southampton fitoi me rezultatin 4-1.