Broja shënon golin e radhës në Premier League

15 Janar 2022, 21:25
Sport

Broja shënon golin e radhës në Premier League

Futbollisti shqiptar Armando Broja nuk ndalet në Premier League.

Sulmuesi i kombëtares shqiptare shënoi golin e tretë të ekipit, në ndeshjen që Southampton luajti ndaj Brentford, e vlefshme për javën e 20 të kampionatit.

Broja finalizoi një kundërsulm fantastik, duke e marrë topin nga mesfusha dhe i vetëm mposhti portierin kundërshtar me shumë qetësi.

Ky është goli i pestë i Brojës në Premier League, duke u bërë futbollisti më i ri në këtë kampionat që shënon 5 apo më shumë gola (20 vjeç e 123 ditë).

Southampton fitoi me rezultatin 4-1.

