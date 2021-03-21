LEXO PA REKLAMA!

Benevento trondit bardhëzinjtë, Juve i jep “lamtumirën” kampionatit

Lajmifundit / 21 Mars 2021, 17:41
Sport

Benevento trondit bardhëzinjtë, Juve i jep

Skuadra e Juventusit me shumë mundësi mund t’i japë sot lamtumirë luftës për titull.

Kampionët në fuqi të Serie A janë mposhtur në shtëpinë e tyre 0-1 nga Benevento i drejtuar nga ish-i i tyre i njohur, Filippo Inzaghi.

Goli i vetëm i ndeshjes u shënua në pjesën e dytë nga argjentinasi Adolfo Gaich në të 69, pas një gabimi trashanik i mbrojtjes juventine.

Cristiano Ronaldo dhe shokët e tij u munduan të barazonin dhe patën disa raste, por rezultati duket i drejtë, duke parë performancën e ekipit mik, që realizon një fitore që mund t’i sigurojë mbijetesën në Serie A. Juve, ndërkohë, mbetet 10 pikë larg nga Interi, citon a2 cnn.

