Befason klubi shqiptar, thyen çdo ‘tabu’, zgjedh një femër si zëvendës trajnere

Shkumbini duket se ka thyer çdo lloj ‘tabuje’ duke marrë për herë të parë një grua për postin e zëvendës trajneres. Tashmë, vajzat dhe gratë nuk do jenë më thjesht imazhi në katedrën e sportit, por edhe pjesë e stafit të një ekipi profesionist.

Për të thyer akullin kanë menduar bardhëkaltrit, që edhe këtë vit militojnë në Kategorinë e Dytë. Do të jetë Ilknur Aktash ndihmësja e trajnerit Hetlem Çapjas për sezonin 2023- 2024. Jemi duke folur për një turke, që dikur ka luajtur edhe futboll. Marrëveshja është arritur tashmë, madje edhe e kanë prezantuar. Gjatë deklaratës së parë të dhënë për “Panorama Sport”, ajo shprehet tepër e lumtur për këtë eksperiencë të re.

“Jam shumë e lumtur që gjendem në Peqin. Kam ardhur për të ndihmuar Shkumbinin. Më ka bindur projekti i ri i presidentit Ali Kasa. Kam mësuar se skuadra ka qenë në elitë, ndaj shpreh keqardhjen për pozitat që kanë aktualisht. Sidoqoftë, ne kemi një qëllim të qartë dhe do të kërkojmë ngjitjen”, tha fillimisht Aktesh.

Ajo rrëfen jo vetëm të shkuarën e vet si futbolliste, por edhe në një rol drejtues te Fenerbahçe: “Më parë kam qenë lojtare, pra kam luajtur futboll. Por edhe drejtuese, konkretisht tek ekipi i Fenerbahçes. Eksperienca nuk më mungon, ndaj dëshiroj të kontribuoj për skuadrën peqinas”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Një koment e dha edhe për ndeshjen e radhës, që e luajnë me Pogradecin.

“Besoj se do të japim më të mirën dhe do të jemi në lartësinë e duhur që në sfidën ndaj Pogradecit. Ne do t’i gëzohemi një rezultati pozitiv, por kuptohet që në futboll çdo rezultat është i pritshëm. Do të synojmë që të japim maksimumin në këtë ndeshje”, përfundoi zv.trajneri e Shkumbinit