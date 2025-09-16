LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Barcelona synon transferimin e Haaland

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 18:12
Sport

Barcelona synon transferimin e Haaland

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, po mendon seriozisht për transferimin e sulmuesit norvegjez Erling Haaland në verën e vitit 2026, raportojnë mediet spanjolle.

Ky plan lidhet me largimin e Robert Lewandowskit, i cili nuk pritet ta rinovojë kontratën dhe mund të transferohet në Arabinë Saudite.

Haaland, i cili po shkëlqen me Manchester Cityn, shihet nga Laporta si zëvendësuesi ideal për qendrën e sulmit të katalanasve.

Megjithëse kostoja e transferimit dhe paga mund të kalojnë 150 milionë euro, Laporta beson se investimi do të justifikohet si në aspektin sportiv, ashtu edhe në atë medial.

Në moshën 26-vjeçare, norvegjezi do të udhëhiqte ofensivën përkrah Lamine Yamal dhe Pedrit, me synimin që Barcelona të rikthehet në majat e futbollit evropian.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion