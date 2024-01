Arsenali vetëm ëndërron, nuk ka gjasa të nënshkruajë me De Ligt në janar...

Sipas gazetarit Dean Jones nga “Give Me Sport”, Arsenali nuk do të ketë asnjë shans për të nënshkruar me Matthijs de Ligt në janar.

Nga njëra anë, mbrojtësi i Bayern Munichut, i cili aktualisht fiton 265.000 paundë në javë, do të ketë një çmim të madh. Dhe së dyti, bavarezët nuk do të jenë të prirur ta shesin lojtarin në mes të sezonit.

Interesi i Arsenalit për De Ligt është shfaqur gjatë javëve të fundit, pasi u bë e qartë se ata do të kërkonin të nënshkruanin një qendërmbrojtës në janar. Ideja për të nënshkruar me holandezin mund të ketë bërë që disa nga tifozët e tyre të ëndërrojnë edhe të shohin transferimin e mbrojtësit në “Emirates”.

Mirëpo ish-lojtari i Ajax dhe Juventus, nuk ka gjasa të largohet nga Bayern Munich në janar, duke qenë se ai shihet si një pjesë thelbësore e planeve të Thomas Tuchel.

De Ligt mund të ketë luajtur më pak minuta sesa pritej, por kjo është kryesisht për shkak të disa problemeve të dëmtimeve që kanë pllakosur mbrojtësin që nga fillimi i sezonit. Për më tepër, qendërmbrojtësi ka edhe tre vite të mbetura nga kontrata e tij me gjigantët e Bundesligës.