Arrestohen dy lojtarë të Premier League, akuzohen për dhunë seksuale

Dy futbollistë të Premier League janë arrestuar teksa akuzohen për dhunë seksuale. Identiteti i futbollistëve dhe emri i klubit ku ata luajnë nuk është bërë ende i ditur.

Policia angleze njoftoi se zbarkoi në stadiumin e klubit anglez në fundjavën që lamë pas dhe fillimisht intervistoi një lojtar 19-vjeçar, i cili dyshohet për sulm seksual, ndihmë në sulm dhe nxitje për një përdhunim.

Burimet për “The Sun” thanë se ai u lejua të largohej nga stadiumi pas një interviste të shkurtër përpara se të arrestohej zyrtarisht më pas.

Lojtari e kaloi natën në qeli dhe më vonë u mor në pyetje nga detektivët. Shoku i tij i skuadrës, gjithashtu 19 vjeç, u arrestua të nesërmen dhe u mor në pyetje nën dyshimin për përdhunim.

Policia konfirmoi se lojtarët janë liruar me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme. Rasti i dyshuar për përdhunim thuhet se ka ndodhur mbrëmjen e së premtes.

Një zëdhënës i policisë për mediumin britanik tha: “Oficerët kanë arrestuar dy burra pas një raportimi për një përdhunim. Një 19-vjeçar u arrestua me dyshimin për sulm, ndihmë dhe nxitje në një përdhunim. Një 19-vjeçar i dytë u arrestua me dyshimin për përdhunim. Të dy janë liruar me kusht nga policia”.

Nuk dihet ende nëse futbollistët e akuzuar janë pezulluar nga klubi i tyre, apo ende klubi është në pritje të hetimeve të mëtejshme.