Armando Sadiku ‘shpërblehet’ për besimin e trajnerit: Kapiten dhe gol vendimtar në Zvicër!

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 13:02
Sport

Armando Sadiku ‘shpërblehet’ për besimin e trajnerit:

Armando Sadiku ia doli përsëri në fushën e lojës, duke shënuar golin e barazimit në minutën e 50-të për Belinzonën në ndeshjen 1-1 ndaj Rapperswil-Jonas në kategorinë e dytë zvicerane. Sulmuesi shqiptar, i cili këtë verë u transferua si lojtar i lirë, u vlerësua me shiritin e kapitenit dhe tregoi se besimi i trajnerit nuk shkoi dëm.

Ky ishte goli i tij i dytë sezonal, duke konfirmuar se Sadiku mbetet një nga lojtarët kyç të ekipit dhe një lider i vërtetë në fushë.

