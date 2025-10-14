LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Armando Broja: Kam parë ëndrra të bukura me Botëror, gjithçka po shkon në rrugën e duhur

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 21:38
Sport

Armando Broja: Kam parë ëndrra të bukura me Botëror,

Pas fitores 0-1 në Serbi, Kombëtarja e futbollit ka fituar me goleadë në Tiranë duke përmbysur 4-2 Jordaninë në miqësore.

Pas golit dhe asistit me Kombëtaren, për mediet foli Armando Broja.

“Mami dhe e dashura, këto kam telefonuar të parat pas fitores me Serbinë”, u shpreh Broja me sinqeritet. “Nuk është se kam ndonjë ritual si lojtarët e tjerë. Para ndeshjeve thjesht dëgjoj muzikë, përqendrohem dhe përgatitem në mënyrën time.

Kam parë ëndrra të bukura me Botëror. Kemi filluar me këmbën e djathtë dhe me përqendrim të plotë. Tani çdo ndeshje është si një hap drejt asaj ëndrre që duam të gjithë", tha Broja.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion