Armando Broja: Kam parë ëndrra të bukura me Botëror, gjithçka po shkon në rrugën e duhur
Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 21:38
Sport
Pas fitores 0-1 në Serbi, Kombëtarja e futbollit ka fituar me goleadë në Tiranë duke përmbysur 4-2 Jordaninë në miqësore.
Pas golit dhe asistit me Kombëtaren, për mediet foli Armando Broja.
“Mami dhe e dashura, këto kam telefonuar të parat pas fitores me Serbinë”, u shpreh Broja me sinqeritet. “Nuk është se kam ndonjë ritual si lojtarët e tjerë. Para ndeshjeve thjesht dëgjoj muzikë, përqendrohem dhe përgatitem në mënyrën time.
Kam parë ëndrra të bukura me Botëror. Kemi filluar me këmbën e djathtë dhe me përqendrim të plotë. Tani çdo ndeshje është si një hap drejt asaj ëndrre që duam të gjithë", tha Broja.