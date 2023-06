Arbitri nuk e vret mendjen, kryen nevojat personale gjatë ndjeshjes, kamerat kapin momentin

Një ngjarje aspak etike ka ndodhur një ditë më parë në Brazil, ku një arbitër gjatë ndeshjes ka urinuar në fushë, pa e vrarë mendjen se aty kishte njerëz dhe kamera.

Ngjarja ka ndodhur gjatë ndeshjes mes Boavista dhe Goias, për kupën e Brazilit. Arbitri kryesor, Denis da Silva Ribeiro Serafim ka habitur njerëzit aty, teksa bëri një veprim aspak të hijshëm. Edhe pse lojtarët në fushë me gjasë nuk e kanë vënë re direkt ngjarjen, me shumë mundësi do jenë habitur pasi të kenë parë pamjet.