Arbitri i famshëm anglez del në pension pas 37 vitesh

Pas 22 vitesh në Premier League dhe 37 gjithsej në fushë, Mike Dean po bëhet gati të mbyllë bilbilin.

Gjyqtari anglez, i cili në qershor do të mbushë 54 vjeç, do të tërhiqet nga arbitrimi në fund të sezonit dhe me gjasë do të vazhdojë si pjesë e sistemit VAR , duke pasur në meritë deri tani 553 ndeshje në Premier League.

Ai ishte madje ndërkombëtar, midis 2003 dhe 2013, me formën e tij një nga stadiumet më të njohur anglezë.

Karriera e tij filloi në 1985, me Dean që u bë asistent në Ligën e Futbollit në 1995 dhe dy vjet më vonë fillimisht në vitin 2000 erdhi vlerësimi, me ngritjen në Premier League.