Anulimi i ndeshjes me Serbinë në Beograd, FSHF: Në qytet tjetër për shkaqe sigurie

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 20:10
Sport
Anulimi i ndeshjes me Serbinë në Beograd, FSHF: Në qytet tjetër për shkaqe sigurie

Federata e Futbollit njofton se ndeshja Serbi – Shqipëri, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026, do të zhvillohet në stadiumin “Gradski Stadion Dubočica” në Leskovac, më 11 tetor në orën 20:45.

Ky vendim është marrë nga UEFA pas kërkesës së Federatës Serbe të Futbollit për zhvendosjen e takimit nga stadiumi “Rajko Mitic” në Beograd dhe pas dakordësisë së Federatës Shqiptare të Futbollit. 

Arsyet kryesore për ndryshimin e vendndodhjes lidhen me masat e sigurisë dhe nevojën për të garantuar zhvillimin e ndeshjes në një ambient të kontrolluar dhe të sigurt për të gjithë pjesëmarresit.

