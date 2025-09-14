LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Anis Mehmeti ‘shkatërron’ Sheffield United! Gol, asist dhe shtyllë spektakolare shpallet ylli absolut i ndeshjes

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 13:12
Sport

 

“Anis Mehmeti ‘shkatërron’ Sheffield United! Gol, asist

Anis Mehmeti po shkruan historinë e tij në futbollin anglez! Në një ndeshje ku Bristol City u përball me Sheffield United, sulmuesi shqiptar u kthye në makthin e vendasve duke i dhuruar tifozëve një spektakël të paharrueshëm.

Mehmeti shënoi një gol fantastik, asistoi në një tjetër dhe vetëm shtylla i mohoi dopietën që do ta kishte bërë heroin e padiskutueshëm të mbrëmjes. Jo vetëm kaq, por performanca e tij ishte aq e fuqishme saqë statistikat e “Sofascore” e shpallën lojtarin më të mirë të takimit me notën më të lartë të ndeshjes – 8 pikë

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion