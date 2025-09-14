“Anis Mehmeti ‘shkatërron’ Sheffield United! Gol, asist dhe shtyllë spektakolare shpallet ylli absolut i ndeshjes
14 Shtator 2025, 13:12
Anis Mehmeti po shkruan historinë e tij në futbollin anglez! Në një ndeshje ku Bristol City u përball me Sheffield United, sulmuesi shqiptar u kthye në makthin e vendasve duke i dhuruar tifozëve një spektakël të paharrueshëm.
Mehmeti shënoi një gol fantastik, asistoi në një tjetër dhe vetëm shtylla i mohoi dopietën që do ta kishte bërë heroin e padiskutueshëm të mbrëmjes. Jo vetëm kaq, por performanca e tij ishte aq e fuqishme saqë statistikat e “Sofascore” e shpallën lojtarin më të mirë të takimit me notën më të lartë të ndeshjes – 8 pikë