Alarm në Kroaci, avioni i Dinamo Zagreb zhduket nga radari, çfarë ndodhi me skuadrën e futbollit

Alarmi ka rënë në Kroaci, gjatë fluturimit të Dinamo Zagrebit drejt Kazakistanit, ku të martën (1/8) do të përballet me Astanën, në ndeshjen e dytë pas të parës që fituan 4-0, dhe fituesi luan me AEK-ut në raundin e tretë kualifikues. Champions League.

Konkretisht, siç raportojnë mediat kroate, avioni i ekipit të Dinamos fluturoi mbi Serbi dhe Bullgari pak para se të zhdukej nga radarët mbi Detin e Zi.

Disa që po ndiqnin rrjedhën e fluturimit “ngrinë” dhe rrjetet sociale dhanë alarmin.

Megjithatë, ngjarja u shpjegua shpejt dhe të gjithë u qetësuan.

Siç thuhet në Kroaci, kjo është një procedurë standarde e ndjekur për shumë fluturime mbi Detin e Zi dhe arsyeja është se kjo zonë është shumë afër hapësirës ajrore të Ukrainës.

Pas një ore, avioni i Dinamo u shfaq sërish në radar, konkretisht kur hyri në hapësirën ajrore të Gjeorgjisë, duke vazhduar fluturimin për në Kazakistan.