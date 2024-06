50 mijë Shqipe në stadium, Rama reagon për nddeshjen Shqipëri-Itali: Fituam Europianin tonë!

Kryeministri Edi Rama reagoi me nje postim ne Facebook ne lidhje me ndeshjen e se shtunes mes Shqiperise dhe Italise, e para per kombetaren tone ne kompeticionin Euro 2024.

Rama thekson se 50 mije shqipe neser ne stadium do ta kthejne ndeshjen ne nje nate te paharruar ndersa shtoi se Shqiperia tashme e ka fituar europianin e saj.

Postimi:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Natyrisht 50 mijë shqipe dhe 31 mijë azzuri në shkallët e arenës së Dortmundit nesër, ku i famshmi Mur i Verdhë i Borussias do të zëvendësohet për një natë nga Dallga Kuqezi e Shqipërisë

Shqipëria e ka fituar Europianin e saj dhe s’ka më asgjë për të humbur, prandaj cilidoqoftë rezultati i ndeshjes mbrëmja e nesërme do të mbetet jo vetëm në historinë e futbollit shqiptar, po edhe në kujtesën e 10 milionë shqiptarëve