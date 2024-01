19-vjeçari humb jetën në aksidentin tragjik, pak ditë më parë mësoi se do të bëhej baba

Kampioni i garave me kuaj, Luis Jamil Markono, është ndarë tragjikisht nga jeta pas një aksidenti me motor.

19-vjeçari Markano i cili konsiderohej si një nga talentet më të mëdha në garat me kuaj, është përplasur me një makinë ndërsa po udhëtonte me një motor.

Pavarësisht ndihmës së shpejtë nuk ka mundur të mbijetojë për shkak të plagëve të marra.

Markono kishte mësuar vetëm pak ditë para askidentit tragjik se do të bëhej baba.