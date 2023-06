Zverdhja e gjetheve të bimëve në kopshtin tuaj, ja si të veproni

Kur bimët vuajnë nga problemet me gjethet, gjethet e tyre mund të fillojnë të bien, ato mund të bëhen me pika ose të thahen. Si mund ta parandaloni këtë dhe çfarë mund të bëni kur kjo ndodh? Parandalimi i problemeve me gjethet

Për të parandaluar problemet, sigurohuni që ta vëzhgoni bimën çdo ditë. Në këtë mënyrë, do të vini re menjëherë nëse ndodh diçka. Vini re diçka të pazakontë? Atëherë filloni të identifikoni të gjitha ndryshimet që mund të keni bërë. Ndoshta keni rritur sasinë e ushqimit ose keni ndryshuar nivelin e lagështisë? Bëni kujdes edhe për temperaturën e dhomës. Ka shumë mundësi që të jetë më e lartë ose më e ulët nga ajo që mund të përballojë bima.

Gjithashtu, shkaku i prishjes mund të jetë edhe ndryshimi i niveleve të pH. Si rrjedhojë, kontrolloni rregullisht nëse nivelet e pH duhet të rriten ose të ulen. Kjo mund të realizohet me ndihmën e një matësi pH. Nëse nivelet e pH janë shumë të larta, kompensojini duke administruar BAC pH-. Janë shumë të ulëta? Atëherë shtoni BAC pH+.

Përveç kësaj, ju këshillojmë pa masë që të bëni kujdes ndaj kërpudhave të dëmshme. Kërpudhat janë shkaku kryesor i shumë prej sëmundjeve të gjetheve. Parandalimi zakonisht realizohet duke mbajtur nivelin e lagështisë të ulët dhe nivelin e higjienës të lartë aty ku rrisni bimën.

Llojet e ndryshme të problemeve me gjethet

Për ta përmbledhur, problemet me gjethet mund të shkaktohen nga administrimi shumë i madh ose shumë i vogël i ushqimit, lagështia e tepërt, temperaturat dëmtuese ose rritja e kërpudhave të ndryshme. Tani do të përqendrohemi në dy probleme shumë të përhapura të gjetheve: njollat e gjetheve dhe myku.

Njollat e gjetheve shkaktohen nga kërpudha të familjeve të ndryshme. Llojet e ndryshme të kësaj sëmundjeje shkaktohen në mot të nxehtë, me shumë lagështi dhe kur ka mungesë azoti. Kur ka njolla te gjethet, hiqni gjethet e prekura. Në rast se bëni rotacion të bimëve, sigurohuni që zona përreth të jetë e pastër dhe pa spore.

Myku është një kërpudhë që ushqehet nga bima në të cilën rritet. Kjo kërpudhë mund të identifikohet nëpërmjet një shtrese të bardhë që ndodh fillimisht në majën e gjetheve.

Myku mund të parandalohet duke administruar BAC Foliar Spray. A ju janë prekur bimët?

Atëherë provoni ta luftoni mykun duke administruar një spërkatës gjethesh të bërë vetë që përbëhet nga qumështi (40%) dhe uji (60%). Kjo do të parandalojë përhapjen e kërpudhave. Spërkatini bimët përditë, por shmangni gonxhet.