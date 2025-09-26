"Zoti ju dhëntë forcë!"/ Humbi jetën TRAGJIKISHT në aksident! Xheneta REAGON për vëllain e Gjestit
Një aksident i rëndë rrugor ka tronditur qytetin e Pejës pasditen e sotme, ku fatkeqësisht ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur dhe fituesit të “Big Brother VIP 4”, Gjesti.
Menjëherë pas shpërndarjes së lajmit, ish-partnerja e Gjestit Xheneta Fetahu ka ndarë një postim në Instastory ku shpreh ngushëllimet Gjestit dhe familjes së tij.
“Ngushëllime të sinqerta për Gjestin dhe familjen e tij. Zoti ju dhëntë forcë e durim në këtë kohë të rëndë, ndërsa shpirti i tij u pushoftë në paqe e dritë të perjetshme. Kujtimi i tiji mirë do te mbetet përgjithmonë nẽ zemrat tuaja.”, shkruan Xheneta në postimin e saj.
Gjithashtu ajo mbështet postimin e saj me një shkrim ku kërkon të mos shpërndahen pamjet e rënda nga aksidenti i të miturit: Ju lutem, tregoni pak më shumë humanizëm dhe ndjeshmëri. Shumë e dhimbshme eshtë për një nënë të shohë djalin e saj në ato pamje të rënda. Mos i shpërndani videot ku shihet vëllau i gjestit i shtrirë pa jetë. Këto gjëra vetëm thellojne plagët dhe rrisin dhimbjen e familjes. Në këto momente, me shume se kurre, ata kanë nevojë për lutjet dhe mbështetjen tonë, jo perhapjen e dhimbjes
Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:00, kur një automjet është përplasur me një motor katër-rrotësh. Si pasojë e përplasjes së fortë, Eldion Kelmendi ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.
Një tjetër person, me inicialet K.B., që ndodhej në mjetin me katër rrota, është plagosur rëndë dhe është transportuar me urgjencë në spitalin e Pejës, ku i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale. Mjekët po bëjnë përpjekje për ta mbajtur në jetë.
Lajmi ka shkaktuar një reagim të madh në publik, veçanërisht mes ndjekësve të artistit Gjesti, të cilët kanë shprehur ngushëllimet dhe mbështetjen për familjen Kelmendi në rrjetet sociale.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit.