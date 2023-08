Zgjidh një imazh dhe zbulo energjinë tënde të brendshme!

Çdo person ka një nivel të caktuar energjie. Është një ritëm i brendshëm, i cili përcakton vitalitetin në trupin tuaj.

Ndonjëherë të qenit pranë dikujt që ka fuqi të fortë i dobëson ata me fuqi më të dobët. Kjo është për shkak të faktit se një sistem i fortë i energjisë trupore fillon të shtypë më të dobëtit, gjë që e bën një person të pakëndshëm.

Sot ne ofrojmë këtë test të lehtë, i cili do të përcaktojë forcën e energjisë tuaj. Mjafton të zgjidhni një nga imazhet e mëposhtme!

Imazhi nr.1

Ju keni energji shumë të fuqishme! Jo vetëm që jeni në gjendje të shfrytëzoni forcën tuaj të brendshme, por mund ta ndani plotësisht atë me të dashurit tuaj.



Në krahun tuaj, ata ndihen të sigurt dhe të mbrojtur. Ju në fakt mbroni veten në jetë, me fushën tuaj të energjisë!

Imazhi nr.2

Fusha juaj e energjisë mund të jetë shumë e ndryshueshme, ashtu si dhe disponimi juaj.

Kur jeni të trishtuar, energjia juaj është në një nivel të ulët dhe kur përjetoni eufori, fusha e energjisë fillon të rritet.

Imazhi nr.3

Energjia juaj është ideale për ju. Është se ajo ju balancon dhe ju sjell harmoni.

Pranë njerëzve ndiheni të relaksuar dhe të qetë sepse fusha juaj e energjisë rrezaton me një ton meditues. Është e sigurt të thuash se ke fuqi të fortë!

Imazhi nr.4

Gjërat janë pak konfuze. Fakti është se energjia juaj është e fortë, por nuk ndiheni shumë të gatshëm. Nuk ju pëlqen ta ndjeni atë forcë të brendshme, pasi ajo u drejtohet hobive të fuqishme dhe të gëzueshme.

Edhe ajo që bëni është të preferoni të qëndroni në një mënyrë të relaksuar. Por mos u shqetësoni! ju jeni më të sigurt kur mësoni të vizatoni, nga forca juaj e brendshme emocionet dhe disponimi që ju nevojiten!

Imazhi nr. 5

Ju lidheni me energjinë primare. Në fakt, ndonjëherë, është edhe më mirë se ato të fortat.

Ju ndiheni në pajtim me jetën, e cila është tepër frymëzuese, si për ju ashtu edhe për të dashurit tuaj. Kishe të drejtë që përdore energjinë tënde!

Imazhi nr.6

Do të arrini perfeksionin, duke medituar! Seriozisht, nëse punoni me veten, sigurisht që nuk dëshironi të hiqni dorë më vonë.

Kush e di, ndoshta me kalimin e kohës do t’ia arrini dhe megjithëse për momentin thjesht kënaqeni me faktin që jeni vërtet i fortë.