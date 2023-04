Zënka dhe mosmarrveshje, çfarë pritet të ndodhë me shenjat e horoskopit pas futjes së mërkurit në retogradë

Mërkuri është planeti i komunikimit dhe kur është në retrogradë, çfarë vihen re janë mosmarrëveshje, zënka dhe rikthimi i njerëzve nga e kaluara.

Prapavija ndodh mesatarisht tre deri në katër herë në vit dhe zgjat afërsisht tre javë të cilat duken si një “torturë” e vërtetë për shkak të sfidave dhe trazirave që sjell.

Retrogradi i ardhshëm i Mërkurit do të jetë më 21 prill, por sipas astrologëve “energjia e keqe” ka nisur të afrohet që tani.

Që këto ditë do të vini re ndryshimet që vijnë nga prapavija e Mërkurit. Do ju duket se situata që po përparonin, papritur do të ndalojnë. Nëse puna deri tani ka shkuar mirë, tani do të ndiheni të shpërqendruar. Do t’ju duket sikur po dështoni në arritjen e objektivave që i kishit vendosur vetes këtë pranverë, por mos u demoralizoni pasi nuk është e vërtetë.

Kjo është një periudhë në të cilën do të mësoni çfarë nuk funksinon dhe pas retrogradit do të vazhdoni përpara me planet që keni lënë pezull.

Merrni kohën tuaj për të reflektuar dhe kujdes me vendimet që do të merrni gjatë kësaj periudhe. Astrologët këshillojnë që të prisni që prapavija të mbarojë nëse doni të bëni ndryshime drastike qoftë në karrierë apo edhe në pamjen tuaj.

Ky Mërkur në retrogradë në shenjën e Demit do të prekë më shumë shenjat e tokës si Demi, Bricjapi dhe Virgjëresha, ndërkohë që shenjat e ujit si Peshqit, Gaforrja dhe Akrepi do të jenë më pak të prekurat.