Zbuloni me cilën shenjë të Horoskopit duhet të bëni pushimet këtë verë

Në pushime nuk “merremi vesh” me të gjithë dhe është mirë të dimë paraprakisht me kë shkojmë mirë që të mos kemi surpriza të pakëndshme.

Në varësi të shenjës suaj, ju jeni ose një person i shtëpisë dhe keni nevojë për kohën dhe hapësirën tuaj për të vendosur të shkoni në një udhëtim, ose jeni një shpirt udhëtues që dëshiron aventura dhe eksplorime. Lexoni më poshtë dhe zbuloni se cilës kategori i përkisni dhe me kë të shkoni me pushime!

Dashi

Dashi dëshiron të jetë vazhdimisht në lëvizje. I pëlqen të udhëtojë shumë, por nuk mund të qëndrojë gjatë në një vend dhe nuk i pëlqen të shkojë në të njëjtin vend. Edhe pse preferon të udhëtojë me një grup të madh, ka edhe nga ato momente që dëshiron të shpëtojë nga të gjithë dhe nga gjithçka dhe vendos të udhëtojë vetëm.

Shkoni me pushime me: Binjakët ose Shigjetarin

Demi

Demit i pëlqen udhëtimi, me kushtet e duhura, pra të udhëtojë me njerëz të paktë dhe të përshtatshëm, të vizitojë një vend që është i njohur për të dhe ku e di se do të mund të shijojë rehati, kënaqësi dhe luks. Ai dëshiron të vizitojë vende ku nuk do të vuajë dhe sigurisht një kusht i domosdoshëm është të qëndrojë në një hotel që do t’i ofrojë të gjitha komoditetet.

Shkoni me pushime me: Gaforren ose Bricjapin

Binjakët

Binjakët janë me të vërtetë “udhëtari” i zodiakut, vazhdimisht në lëvizje, duke udhëtuar në vende të reja! I pëlqen të vizitojë vende me histori, dëshiron të njohë kultura të reja dhe është i mendimit se udhëtimet janë burim njohurish.

Shkoni me pushime me: Luanin, Ujorin

Gaforrja

Gaforrja eshte ‘mace shtepiake’, nuk e ben kollaj te shkoje ne udhetim, sigurisht nese i thua qe do shkosh ne det ose ne ndonje vend te njohur atehere ai vjen. Nuk i pëlqen surprizat, por as të njohë vende të reja. Ai do të shkojë në një vend të panjohur nëse ka me vete njeriun që do dhe që e di me siguri absolute se kudo që të shkojë me të, do të kalojë shumë mirë!

Shkoni me pushime me: Virgjëreshën ose Peshqit

Luani

Luani dëshiron të udhëtojë në vendet më të famshme dhe magjepsëse. Ai dëshiron të fotografohet në peizazhe të bukura dhe të tregojë se sa shumë argëtohej në udhëtimet e tij. I pëlqen të udhëtojë me dashurinë e tij, por edhe me miqtë, por mjafton të ketë komandën e përgjithshme. E sigurt është se është shoqëria ideale për një udhëtim argëtues dhe argëtues.

Shkoni me pushime me: Dashi, Peshorja

Virgjëresha

Virgjëreshës i pëlqen të udhëtojë, për sa kohë që ka qetësi shpirtërore. Domethënë, ai dëshiron të udhëtojë vetëm ose me disa miq të mirë, me të cilët ka të njëjtat hobi. Atij i pëlqen të shijojë natyrën, qetësinë dhe historinë. Një Virgjëreshë mund të mos udhëtojë shpesh, por ata sigurohen që kur e bëjnë këtë, mund të shijojnë gjithçka.

Shkoni me pushime me: Akrepin ose Demin

Peshorja

Peshorja është gjithmonë në gjithçka, përderisa ka shoqëri të mirë. Atij i pëlqen të vizitojë vende kozmopolite ku mund të shijojë bukurinë e natyrës, argëtimin dhe jetën e natës. Në shumicën e rasteve, Peshorja do të lërë në dorën e tjetrit zgjedhjen dhe do të bëjë gjithçka të përshtatshme, pasi çdo sugjerim që do të bëni do të jetë i pëlqyeshëm për të.

Shkoni në pushime me: Binjakët, Shigjetarin

Akrepi

Kur Akrepi merr vendimin për të udhëtuar, ai sigurohet që të mos e bëjë këtë gjatë periudhave të pikut, sepse nuk i pëlqen turmat. Ai zgjedh vende të izoluara, të largëta, ku shkojnë njerëz të paktë dhe të mirë. Megjithatë, ai preferon të udhëtojë vetëm.

Shkoni me pushime me: Askënd, Gaforren ose Bricjapin

Shigjetari

Shigjetari pëlqen të udhëtojë, është vazhdimisht në lëvizje dhe gjithmonë viziton një vend të ri. I pëlqen të udhëtojë jashtë vendit, sepse bie në kontakt me kultura të reja, kultura dhe njerëz të ndryshëm, të cilët janë rritur ndryshe nga ai. Për Shigjetarin, udhëtimi është një burim njohurish dhe përvojash.

Shkoni me pushime me: Luanin, Ujorin

Bricjapi

Në mënyrë që një Bricjap të udhëtojë, ai duhet ta ketë planifikuar atë mjaft kohë përpara, në mënyrë që të ketë rregulluar të gjitha punët e tij në pritje dhe të gjitha punët e tij. Nuk i pëlqen zhurma, lëvizjet e shumta dhe turmat, ndaj viziton vende të qeta ku mund të çlodhet.

Shkoni me pushime me: Peshqit, Virgjëreshën

Ujori

Ujori është mjaft i paparashikueshëm, i pëlqejnë surprizat dhe padyshim jo të zakonshmet. Ujorit i pëlqejnë udhëtimet e papritura dhe të paplanifikuara dhe i pëlqen të vizitojë vende të huaja. Ai bëhet menjëherë shpirti i grupit dhe të gjithë kalojnë shumë mirë me të.

Shkoni me pushime me: Dashi, Peshorja

Peshqit

Jepini Peshqve detin dhe do të jetë mirë. I pëlqen të organizojë ekskursione, të gjejë plazhe unike dhe të shijojë detin. Ai viziton vende idilike, të cilat gjithashtu do t’i marrin mendjen dhe do ta ndihmojnë të ndryshojë plotësisht performancat. Ai konsiderohet si shoqëruesi më i mirë i udhëtimit, pasi nuk thotë kurrë jo.

Shkoni me pushime me: Demin, Akrepin.