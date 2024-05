Zbuloni çfarë jeni në gjendje të bëni për të tjerët me këtë test të thjeshtë

Mandarina është e shkëlqyeshme, portokallet janë gjithashtu të përshtatshëm për përgatitjen e lëngjeve, limonët shijohen më së miri në limonadat freskuese. Padyshim që përdorimet e këtyre agrumeve janë të shumta. Cilat doni më shumë? Portokallet, mandarinat apo limonët?

Zgjidhni të preferuarat tuaja dhe zbuloni sa të aftë jeni për të dëgjuar të tjerët.

Portokall

Sa të mira janë portokallet! Me origjinë nga Kina dhe Azia Juglindore, ato me sa duket arritën në Evropë në shekullin e 14 -të. Të pasura me vitaminë C, kalium dhe fibra, ato janë një aleat i shkëlqyer për shëndetin. Nëse i keni zgjedhur ato, ju jeni dikush që i dëgjon vërtet të tjerët. Ju i kushtoni vëmendje njerëzve përreth jush dhe përpiqeni t’i mbështesni ata në mënyrën më të mirë të mundshme, duke ofruar këshilla të vlefshme, gjithmonë të vlerësuara shumë.

Mandarina

Të pasura me vitaminë C, të tretshme lehtë, ka varietete të shumta, nga mandarina kineze tek mandarina kleopatra, për të mos përmendur hibridet si portokalli i mandarinës, klementinet dhe mapo. Një frut vërtet i shijshëm dhe i shëndetshëm! Nëse i keni zgjedhur ato, jeni dikush që di të dëgjojë të tjerët dhe që është i gatshëm të ofrojë këshilla në mënyrë të sinqertë. Por ju nuk i toleroni ata që pushtojnë hapësirat tuaja. Nëse dikush e tepron me kërkesat, ju i largoni ata.

Limonët

Ata kanë veti pastruese, ndihmojnë në mbajtjen në formë, nxisin tretjen dhe shquhen për shumë përfitime të tjera. Nëse keni zgjedhur limonët, nuk jeni shumë të predispozuar për të dëgjuar edhe pse jeni një person bujar. Ju prireni të jeni pak të nxituar sepse gjithmonë keni një mijë ide në mendjen tuaj dhe kaq shumë gjëra për të bërë. Kur dikush flet me ju, ju mund të ofroni këshilla të vlefshme, por vetëm nëse biseda është jetëshkurtër. Sepse, sa më shumë kohë të kalojë, aq më shumë mendja juaj fillon të bredhë diku tjetër, duke humbur fillin e bisedës.