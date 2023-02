Zbulohet një letër e Sulltan Muratit II, ai i kërkonte Skënderbeut t’ia kthejë tokat Serbisë

Në Prill të vitit 1445 Sulltan Murati i II, dërgon në Krujë një përfaqësi nga perandoria e tij me në krye Hajredin Beun ti kërkojë Gjergj Kastriotit “paqe” mes tyre.



Majresin Beu i dorëzon një letër të shkruar nga Sulltani duke i kërkuar “paqe dhe bashkëpunim”.

Ndër të tjera në letër interesante është se Sulltan Murati i shkruante Skënderbeut për një farë George Dhespoti, i Serbisë, duke e cilësuar thespotin serb si Vjehrrin e tij.

Pra, e bija e dhespotit të Serbisë së asaj kohe paska qenë gruaja e Sulltan Muratit të II.

Sido që të jetë puna shkruan Murati i Dytë, gjithçka që i është marrë vjehrrit tim Gjorgje, Despot i Serbisë, ti kthehen atij…

(C. C. Moore George Castrios pp. 63-7 as quoted from Knolle’ “History of the Turks”).

Skënderbeu i kthen përgjigje negative Murati II…

E pra janë serbët këta manipulator të historisë duke akuzuar shqiptarët se qenkan turq dhe prurje turqish në Ballkan.

Është fakt se kur shqiptarët luf.tonin për ʈɾȯje e toka të tyre, shkinat mbushnin haremet në Stamboll.

Shqiptarët vr.itu e pritu me Sulltan e dhe e bija e Dhespotit serb Sulltaneshë, të paktën shqiptarët nuk mund ti akuzojnë serbët. Serbët janë ata që përpara forcës japin dhe bijat e femrat e tyre për me pas pushtet!