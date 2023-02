Zbulohet kujt i përket “thesari” me florinj, i gjetur mes rrënojash në Turqi

Histori te pazakonta, te dhumbshme e tragjike prodhoi termeti i 6 shkurtit ne Turqi.

Nje prej atyre me te pazakontave ishte kjo:

Nga rrënojat e Kahramanmaras, ekipet kanë nxjerrë ditën e djeshme një çantë me zinxhirë të trashë floriri.

Sipas dëshmive vendase, secili rrip ka një vlerë prej 10 mijë dollarësh, ndërsa sot, mediat vendase kanë arritur të zbulojnë se kujt i përket thesari.

Pas gjurmëve të rripave të arit që morën, ekipet e sigurisë konstatuan se ari, i cili mësohet se peshonte 78 kilogramë, i përkiste argjendarit të famshëm të Kahramanmaraşit, İbrahim Zabun.

Nuk dihet nëse Ibrahim Zabun dhe fëmijët e tij, të cilët mësuan se jetonin në apartamentin Pentapark, i cili u shkatërrua nga fatkeqësia, i mbijetuan rrënojave.

Në rast se ari i ruajtur në Stamboll do të mbijetojë, ai do t’i jepet Ibrahim Zabunit, në të kundërt do t’u jepet trashëgimtarëve të tij.

Mësohet se nëse nuk dalin trashëgimtarët, brezat e artë do t’i kalojnë pas 5 vitesh Pasurisë Kombëtare.