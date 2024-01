Zbardhin dhëmbët në mënyrë natyrale, ja tre frutat që duhet të konsumoni

Ju i dini të gjitha ato ushqime dhe zakone që shkaktojnë njolla dhe zverdhje të dhëmbëve, si vera e kuqe dhe cigaret. Çfarë do të thonit, nëse do të njihni edhe ato që do t’ju ndihmojnë në zbardhjen e dhëmbëve?

Ja frutat që duhet të hani për zbardhjen natyrale të dhëmbëve:

Zbardhja e dhëmbëve me luleshtrydhe

Luleshtrydhet janë të pasura me vitaminë C dhe kanë veti astringente që thyejnë pllakën që shkakton zverdhjen. Përveç kësaj, acidi malik që gjendet në luleshtrydhet heq njollat ​​dhe pastron dhëmbët tuaj. Kjo mund të bëhet në disa mënyra. Ju mund t’i grini luleshtrydhet në një pastë dhe ta aplikoni në dhëmbë. Ju gjithashtu mund të kafshoni luleshtrydhen në gjysmë dhe të fërkoni brendësinë e frutave me dhëmbët tuaj. Kjo metodë jo vetëm që do t’i bëjë dhëmbët tuaj më të bardhë, por është edhe shumë të shëndetshme!

Nëse dëshironi dhëmbë natyralisht më të bardhë, nuk ka arsye të mos e provoni. Pasi të keni përdorur luleshtrydhet për dhëmbët tuaj, mund të hani vetëm pjesën tjetër të frutave. Vetëm mos harroni të shpëlani gojën tërësisht më pas për të hequr çdo bakter të mbetur nga goja juaj.

Zbardhja natyrale e dhëmbëve me vaj kokosi

Mund të përdorni vaj kokosi për shumë gjëra. Mund ta përdorni në gatim, për të hidratuar lëkurën, për të hequr grimin, si gjalpë kakao dhe për të zbardhur dhëmbët. Unë e kam bërë vetë prej vitesh dhe mund t’ju premtojmë se funksionon vërtet! Përdorimi i vajit të kokosit për zbardhjen e dhëmbëve njihet më shumë si Oil pulling dhe është një teknikë që ndihmon në arritjen e shëndetit të përgjithshëm përmes trajtimit të sëmundjeve të ndryshme si dhe zbardhjes së dhëmbëve.

Largon bakteret dhe pllakat në mënyrë që të keni një buzëqeshje të lumtur dhe të shëndetshme. Duhet të jetë gjëja e parë që bëni në mëngjes pasi të zgjoheni para se të lani dhëmbët ose të hani. Larja e gojës me vaj kokosi është shumë e lehtë. Ju merrni një lugë vaj kokosi dhe e hidhni vajin në gojë. Kaloni vajin mbi dhëmbët tuaj dhe nga njëra anë në tjetrën për të hequr qafe bakteret dhe mikrobet e tjera. Vazhdoni ta bëni këtë për rreth 15 deri në 20 minuta. Ju mund ta përsërisni këtë proces 3 deri në 4 herë në javë derisa të hiqni qafe dhëmbët e verdhë.

Përdorni lëkurën e një portokalli për të zbardhur dhëmbët

Njerëzit në Tajlandë e kanë përdorur këtë truk për shekuj me radhë. Besohet se lëvozhga e portokallit do t’i bëjë dhëmbët tuaj më të bardhë për shkak të vitaminës C dhe kalciumit. Këto substanca luftojnë me mikroorganizmat në dhëmbët tuaj për të hequr njollën e verdhë.

Mund të përdorni lëvozhgë të freskët portokalli ose pluhur të tharë të lëvozhgës së portokallit. Kështu mund të përdorni portokallin për të hequr qafe dhëmbët e verdhë. Fillimisht qëroni një portokall dhe thajeni në hije për disa minuta. Më pas fërkojeni në dhëmbët e verdhë për disa minuta dhe shpëlajeni gojën me ujë para se të shkoni në shtrat. Mundohuni të mos e bëni këtë shumë shpesh sepse acidi në lëvozhgë mund të dëmtojë smaltin tuaj të dhëmbëve. Megjithatë, përdorimi i lëvozhgës së portokallit është një mënyrë e shpejtë, e lirë dhe e lehtë për të zbardhur dhëmbët tuaj.