Yjet janë me ju, 3 shenjat e horoskopit që do të kenë një javë fantastike

Afërdita është në Bricjap që nga 10 dhjetori, me një klimë serioziteti (që mund të duket si ftohtësi) që krijohet në marrëdhënie. Por pavarësisht seriozitetit kjo javë do të jetë fantastike dhe me të papritura për disa shenja .

Virgjëresha

Ju mund të vini re se sa të lehta janë gjërat këtë javë, dhe meqenëse kjo ndodh rrallë, do të bëni shënime mendore për atë që po ndodh saktësisht, kështu që më vonë do të dini se si ta rregulloni përsëri.

Gjërat po ecin më ngadalë këtë javë dhe kjo është pak shqetësuese, sepse ju keni mësuar të veproni me shpejtësi. Megjithatë, ky ritëm funksionon pozitivisht për ju dhe ju jep energji të përtërirë.

Dhe meqenëse po pyesni veten nëse kjo do të zgjasë, ne po ju themi se nuk do të zgjasë shumë, ndaj shijojeni. Zakonisht kërkoni arsye për t’u ankuar dhe për t’u bërë vërejtje të tjerëve. Këtë javë ju përgëzojmë, sepse do të gjeni pak arsye për ta bërë këtë.

Peshorja

Ajo që ju bën të ecni këtë javë është Hëna në Luan. Ky tranzit aktivizon ambiciet tuaja dhe ju bën të imagjinoni se çfarë do të dëshironit të arrinit në 2023. Jeni të fokusuar në të ardhmen dhe kjo është krejtësisht normale për ju, por ajo që ju bën të ndiheni kaq optimistë është se më në fund keni “planin perfekt”.

Ju ndiheni mjaft të fortë për të qëndruar pranë ideve tuaja dhe për t’i zbatuar ato. Dashuria juaj për veten mbështet veprimet tuaja dhe në një farë mënyre do të jeni shembull sesi dashuria për veten na bën të arrijmë shumë. Deri në fund të javës, do të keni mjaft ide gati për veprim. Kjo javë ka të bëjë me ambicjen dhe kërkimin e qëllimeve.

Peshqit

Mendja juaj sillet rreth një fjale këto ditë: Familja. Ka kuptim, pasi po kalojmë sezonin festiv dhe të gjithë po afrohemi më shumë me të dashurit tanë. Është bukur që mezi prisni takimin me ta dhe kjo javë ju ndihmon të kaloni një kohë të mirë me familjen dhe miqtë.

Ky kontakt ju relakson dhe ideja e darkave dhe konflikteve familjare nuk ju tremb aspak. Në fakt, ju i prisni me padurim. Ditët e ardhshme janë të dashura dhe shumë pozitive për ju.

Por asgjë nuk mund të jetë perfekte. Disa shenja do i’a kalojnë mirë, ndërsa disa të tjera do të kenë probleme. Më poshtë kemi të renditura shenjat që do të kenë një javë pak më të këndshme se të tjerët.

Demi

Gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç keni dashur deri më tani. Asgjë nuk shkon sipas planit tuaj fillestar. Ju ndiheni të frustruar dhe përgjegjës është një person shumë afër jush për këtë.

Ju besoni aq shumë në partnerin tuaj sa e keni lënë atë të ju çojë në rrugë të gabuar dhe megjithëse ai po e bën këtë me dashuri në zemër, ju e keni kuptuar shumë mirë se ai nuk e ka idenë se çfarë po bën dhe po ju çon drejt një rruge të panjohur.

Dhe ndërsa ndiheni sikur gjithçka do të funksionojë, emocionet tuaja kryesore janë zhgënjimi dhe frika.

Binjakët

Ndërsa kërkimi i faljes për diçka nuk është në mendjen tuaj këto ditë, ka diçka që kalon nëpër mendjen tuaj që do të dëshironit ta kishit thënë ose bërë ndryshe. Ndoshta mënyra se si keni dashur të festoni një përvjetor të rëndësishëm ka lënduar njerëzit përreth jush.

Ju keni lënduar dikë dhe nuk doni të merrni përgjegjësinë për atë që keni bërë, kështu që gjatë kësaj jave ndiheni sikur emocionet po ju rëndojnë. Këto ditë ju arrini të pretendoni të jeni më të ftohtë dhe më të fortë se sa jeni në të vërtetë.

Luani

Ju ndjeni shumë presion këto ditë. I keni dhënë fjalën dikujt, por jeni nën presion të madh, sa duket se nuk do ia dilni. Koha po kalon dhe më shumë të stresuar ndiheni. Ju e keni mashtruar dikë saqë ju ka dhënë më shumë nga sa meritoni.

Kur të tjerët ju besojnë, është e përshtatshme që t’i trajtoni ata në përputhje me rrethanat. Kjo javë është e vështirë sepse ju sjell ballë për ballë me gënjeshtrat tuaja. Ju duhet të bëni gjënë e duhur, të mbani premtimet tuaja dhe të mos i zhgënjeni të dashurit tuaj.