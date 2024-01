“Xhelozi dhe intriga”, kush janë shenjat e horoskopit më pa fat të janarit

Periudha pas pushimeve dimërore është shpesh mjaft e vështirë. Ne duhet t’i rikthehemi rutinës dhe prandaj, duhet të kujdesemi për të mbajtur veten gjatë këtyre ditëve.

Megjithatë, astrologët thonë se tre shenja horoskopi do ta kenë shumë të vështirë në janar. Ata do të përballen me sprova dhe vështirësi emocionale.

Zbuloni më poshtë se kush janë shenjat që më të pafat në muajin e parë të vitit të ri.

Demi

Ju do të dëshironi të zgjeroni rrethin tuaj shoqëror për të gjallëruar jetën tuaj në vitin e ri. Për ta bërë këtë, do t’ju duhet të punoni shumë në aftësitë tuaja komunikuese. Por sa më shumë të përqendroheni në planet tuaja dhe të injoroni stimujt e jashtëm, aq më keq do të përshtateni në rrethin tuaj të ri.

Përmblidhni gjithçka dhe mendoni se çfarë mësimesh mund të mësoni. Vetëm atëherë mund të ecni përpara, duke mbajtur gjithmonë gjakftohtësinë tuaj. Afërdita në shenjën e Shigjetarit do të sjellë xhelozi dhe intriga në marrëdhëniet tuaja. Duhet të jeni të kujdesshëm me sjelljen tuaj dhe të mos i bëni presion partnerit.

Beqarët është më mirë të relaksohen dhe të mos shpresojnë të takojnë dashurinë e jetës së tyre këtë muaj.

Gaforrja

Ju përpiqeni për përsosmëri. Megjithatë, kjo çon vetëm në lodhje dhe zhgënjim për veten tuaj. Nëse e nisni janarin me detyra të lehta dhe përparoni gradualisht, do të keni më shumë kontroll mbi situatën.

Janari do të jetë një kohë shumë e mirë për të marrë një vendim për jetën tuaj të dashurisë. Mos nxitoni në një lidhje dhe mos e zyrtarizoni nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat e tjetrit. Punoni në aftësitë tuaja dhe përgatituni për situata të ndryshme.

Kur të vijë koha, do të ecni përpara. Nëse jeni në kërkim të një pune, jini shumë të kujdesshëm dhe mbani sytë hapur për mashtruesit. Muaji i parë i vitit sjell tensione dhe zhgënjime, sidomos në aspektin profesional.

Akrepi

Ndërsa shumica e shenjave do ta nisin vitin 2024 me një shenjë pozitive, Akrepi do të përballet me sfida. Ndaj yjet këshillojnë të lindurit e kësaj shenje të jenë të durueshëm dhe të marrin kohën e tyre.

Ky kapitull i errët mund të zvarritet për ju deri në maj, kështu që mos u përpiqni të zgjidhni gjithçka tani, sepse thjesht do të digjni veten.

Tani për tani, punoni për të lënë pas të kaluarën dhe për të ndërtuar marrëdhënie me njerëzit më të afërt. Kur periudha e vështirë të përfundojë, do të keni sukses të dukshëm në punën tuaj.