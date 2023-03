Vranësira dhe reshje shiu, temperaturat pësojnë rënie

SHQIPËRI- Qëndra ciklonike vijon të jetë ende aktive në mesdhe duke u furnizuar me masa ajri të paqëndrueshme të cialt do të sjellin reshje shiu në territorin e Shqipërisë gjatë kësaj jave.

Moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira të pasuara nga reshje shiu me intesitet mesatar në mesditë dhe pasdite. Era do të jetë me drejtim Jug- me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,0 deri në 1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë rënie.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore 4/11°C

Zona e ulët 6/17°C

Zona bregdetare 10/17°C

Kosova

Moti do të jetë me vranësira dhe reshje shiu. Era do të jetë me drejtim Veri-Lindje me shpejtësi 15 m/sek.

Temperaturat do të luhaten në ekstremet e tyre 5 C° në mëngjes ndërsa në mesditë do të jenë me rritje 6°C – 12°C