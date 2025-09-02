Vjehrri i dhuron makinë nuses së djalit në Përrenjas, dedikimi i fortë: Je shtylla e shtëpisë...!
Një histori e veçantë po qarkullon ne rrjetet sociale, pasi një vjehrri i ka dhuruar një makinë në shenjë falenderimi nuses së djalit të tij.
Ajo që e bëri edhe më të veçantë momentin ishte letra e gjatë e urimit që ai i dedikoi nuses, Eriseldës.
Në mesazh, vjehrri Xhevahir Dashi e falënderon për kujdesin, dashurinë dhe përkushtimin ndaj familjes, duke e cilësuar si një nga shtyllat kryesore të shtëpisë.
Nga komentuesit në rrjett sociale, ky gjest është cilësuar si një shembull i rrallë respekti dhe dashurie brenda familjes shqiptare.
Letra e plotë:
'E dashura Eriselda! Me shumë kënaqësi dhe zemër të hapur, unë, vjerri yt, Xhevahir Dashi, kam nderin të të bëj këtë dhuratë një makinë si shenjë mirënjohjeje dhe respekti të thellë për ty.
Ti nuk je vetëm nusja e kësaj shtëpie, por je bërë një nga shtyllat kryesore të saj. Me përkushtim, kujdes dhe dashuri të paçmuar, ke dhënë gjithmonë shembullin e artë të familjes sonë.
Kujdesi yt i vazhdueshëm për familjen dhe për djemtë tuaj, bashkëshortin tënd Gentin, si dhe dashuria e pafund për gjithë familjen tonë, tregojnë shpirtin tënd të madh dhe fisnik.
Duke të të bërë këtë dhuratë, të ndihmoj me zemër dhe të vendosësh gjithmonë familjen në epiqendër të jetës tënde. Prandaj, kjo dhuratë nuk është vetëm një makinë, por edhe një simbol i respektit, mirënjohjes dhe dashurisë sonë për ty.
Uroj që kjo makinë të të shërbejë në të gjitha rrugët e jetës, qoftë të begata, qoftë të vështira, duke të kujtuar gjithmonë se je e dashur, e çmuar dhe një shtyllë e rëndësishme e kësaj familjeje, e bashkuar gjithmonë me dashuri dhe respekt për të gjithë. Me dashuri dhe urime të përzemërta, Xhevahir Dashi