“Vetë vdekja”, çfarë ndodh në një makinë të parkuar në këtë valë të nxehti

Një makinë e parkuar në një vend pa hije në mes të një vale nxehtësie si kjo që po kalon Europa në këtë fund korriku mund të kthehet në një “kurth vdekjeje”.

Në një video të prodhuar nga Up Stories, ilustrohet sesi mund të rrezikohen njerëzit apo kafshët nëse mbeten të mbyllur në një makinë të mbyllur, me motorin e fikur.





Me anë të një droni të pajisur me kamera termale dhe një termometër, mund të shihet sesa rriten temperaturat brenda makinave këto ditë.



Dhe, siç duket nga pamjet, në çatinë e makinës temperaturat shkojnë në 179 gradë celsius ndërsa në brendësi të makinës mërkuri shënon 50 gradë celsius.

Eksperimenti u krye të mërkurën, më 20 korrik në orën 13:45 dhe jo në nxehtësi ekstreme në një qytet të Greqisë.

Ekipi që bëri eksperimentin vendosi një termometër brenda makinës së parkuar me motorin e fikur dhe mbylli dritaret për 15 minuta. Temperatura në matjen fillestare ishte 38 gradë Celsius. Në të njëjtën kohë, ai filloi të matë temperaturën e çatisë së makinës.

Në pesë minuta, temperatura në çatinë e makinës tregonte 77.3 gradë. Duhet theksuar se makina e përdorur kishte xhama të lyer, gjë që përmirëson rezultatin.

Vazhdimisht, kamera termike e dronit zbuloi se temperatura po rritej me shpejtësi.

Sapo përfundoi eksperimenti, në orën 15:38 minuta, temperatura në çatinë e makinës arriti deri në 179.6 gradë Celsius. Në të njëjtën kohë, brenda, termometri arriti në 50 gradë, që ishte maksimumi që mund të arrinte, që do të thotë se temperatura ishte shumë më e lartë.