Veprojnë gjithmonë me kokën e tyre, njihuni me shenjat më të këqija të horoskopit

Shenjat më të këqija të zodiakut deri më sot priren të vendosin nevojat e tyre mbi të tjerët. Për këto shenja, shfaqja vonë për një takim nuk kërkon asnjë lloj justifikimi. Ndërsa një qëndrim spontan, i shkujdesur mund të jetë freskues nganjëherë, këto shenja nuk janë domosdoshmërisht më të organizuarat, të bazuara ose më të përgjegjshmet. Pra, nëse data ideale për ju kërkon komunikim të duhur, atëherë një takim me një nga shenjat e mëposhtme të zodiakut ndoshta nuk është një ide e mirë.



Shenjat më të këqija të zodiakut për takime:

Ujori

Një Ujor gjithmonë bën atë që dëshiron dhe nuk ka asnjë mënyrë për ta ndaluar atë. Këta individë të çuditshëm dhe të pavarur priren të jetojnë kryesisht brenda mendimeve të tyre, kështu që nuk është se ata nuk kujdesen për ndjenjat e njerëzve të tjerë. Ata thjesht harrojnë ndonjëherë se njerëzit e tjerë kanë ndjenja. Si novatorë të zodiakut, ata duan të shkojnë kudo që i çon teka e tyre, pa marrë parasysh pasojat. Ujorët gjithashtu kanë një reputacion për të qenë mjaft të përmbajtur. Pra, fakti që do të prisni që ata të shfaqen për një takim, ose që mund t’ju dërgojnë mesazhe për ta anuluar, nuk do t’u shkaktojë atyre shumë faj.

Peshqit

Ashtu si Ujorët, Peshqit janë ëndërrimtarë që kalojnë më shumë kohë në botën e fantazisë sesa në realitet. Edhe pse bujar dhe i dhembshur, një Peshk ka një tendencë për t’i lënë emocionet e tij “të vjedhin” veten e tij më të mirë. Romantikë nga natyra, Peshqit janë kërkues të kënaqësisë dhe shpërqendrohen lehtësisht nga planet e tyre. Dhe nëse duan, nuk mund të bëjnë ndryshe. Peshqit dëgjojnë zemrën e tyre, jo logjikën. Por pikërisht për shkak se janë kaq emocionues, ndoshta një takim me ta, ata nuk do të jenë kurrë në kushte të barabarta. Gjithmonë do të jetë për ta!



Binjakët

Mishërimi i dualitetit, Binjakët nuk mund të marrin vendime lehtësisht. Siç mund ta prisni, kjo e bën shumë të vështirë për t’u mbështetur. Pothuajse e vetmja gjë që mund të prisni nga një Binjak është që të shfaqen vonë në një takim , sepse ata nuk mund të vendosnin për veshjen e tyre. Në përgjithësi ju duhet vetëm të prisni, e papritura. Ashtu si Ujori, Binjakët nuk u dorëzohen emocioneve. Fakti që ata kanë prioritet kalimin e kohës së mirë nuk i ndihmon as çështjet.

Shigjetari

Kur bëhet fjalë për papërgjegjshmërinë, Shigjetarët marrin sundimin. Si shpirtra rebelë dhe të shqetësuar, Shigjetarët nuk mund të qëndrojnë të qetë për një moment dhe asgjë nuk është më e frikshme për ta sesa të mërziten. Edhe nëse arrini të bëni plane konkrete me një Shigjetar, ka shumë mundësi që ai të ketë një ide më të mirë dhe thjesht të harrojë t’ju njoftojë derisa të jetë tepër vonë. Shigjetari është shenja që tenton të krijojë marrëdhënie të paqarta dhe ecën gjithmonë me një celular pa bateri. Nëse doni një marrëdhënie të qëndrueshme, takimi me një Shigjetar ndoshta nuk është një ide e mirë.