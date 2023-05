Vendet e rrezikshme ku nuk duhet ta mbani kurrë celularin tuaj

Tashmë dihet që telefoni celular nuk duhet të mbahet asnjëherë pranë kokës, por ka edhe vende të tjera që janë të rrezikshme dhe nuk këshillohet t’i mbajmë.

Ja se cilat janë vendet ku nuk duhet ta mbani kurrsesi celularin tuaj:

1.Në xhepin tuaj

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Edhe pse pothuajse të gjithë e bëjnë këtë, nuk këshillohet të mbani një celular në xhep, pasi ekranet e tyre janë të ndjeshëm ndaj prekjes, kështu që mund të telefononi lehtësisht një numër urgjence pa e kuptuar. Zakonisht rekomandohet një distancë prej 15 milimetrash nga trupi. Nuk duhet të harrojmë për dëmtimin e mundshëm të vetë pajisjes.

2.Pranë lëkurës

Bakteret nga ekrani lëvizin në fytyrë, ndaj mund të jenë shkaktarë të akneve apo disa sëmundjeve të tjera të lëkurës. Përveç kësaj, rrezatimi elektromagnetik bëhet më i fortë. Gjatë bisedës në telefon, duhet të keni parasysh edhe distancën 15 milimetra.

3.Në vendet e nxehta

Temperaturat e larta janë të dëmshme për elektronikën, ndaj nuk rekomandohet lënia e celularit në makinë, në plazh apo kudo të ekspozuar ndaj diellit apo ndonjë burimi nxehtësie.

4.Nën jastëk

Nëse merrni njoftime gjatë natës dhe ekrani ndizet, kjo ndikon negativisht në prodhimin e melatoninës, e cila çon në probleme me gjumin. Ka pasur edhe raste të shpërthimeve telefonike, madje edhe zjarreve. Mbulimi i celularit me jastëk rrit shanset e mbinxehjes, veçanërisht gjatë mbushjes.

5.Në karikim

Sigurisht, karikimi i telefonit celular nuk dëmton drejtpërdrejt shëndetin tuaj, por është më mirë të mos e mbushni pajisjen gjatë natës, pasi kjo shkurton jetëgjatësinë e baterisë.

6.Në vende të ftohta

Nëse jashtë bën ftohtë dhe temperatura ka rënë nën zero, duhet të kujdeseni për telefonin dhe të mos e lini jashtë apo në makinë për një kohë të gjatë. Diferenca e temperaturës është shumë e dëmshme për pajisjet, pasi kur ktheheni në një vend të ngrohtë, ndodh kondensimi, i cili mund të çojë në dështim. Mbrojtja e telefonit celular me maskë nuk do të ishte keq.

E dimë që askujt prej nesh nuk i pëlqen kjo gjë por shkencëtarët thonë se përdorimi i telefonit mund t’ju plakë më shpejt. Ky është rezultati më i fundit nga studiuesit në Universitetin Shtetëror të Oregonit, të cilët zbuluan se drita blu nga ekranet digjitale LED përshpejtoi procesin e plakjes te mizat e frutave.