Vdekja parashikohet deri në 14 vjet më herët, pse është më i rrezikuar ky grup njerëzish

Shkencëtarët arritën në një rezultat befasues kur shikuan gjendjen shëndetësore të 46,634 britanikëve që vdiqën në moshën 60 vjeç ose më vonë.

Presioni i gjakut më së shpeshti u ul tek ata që vuanin nga çmenduria, sulmi në zemër, humbja e peshës që shpesh “vjen” me moshën dhe ata që kishin presion të lartë të gjakut.

“Hulumtimi ynë hedh dritë mbi rëndësinë e monitorimit të gjendjes së pacientëve të moshuar që mjekët shohin kudo.

Do të isha shumë i mërzitur nëse dikush do ta interpretonte punën tonë si një arsye për të mos e trajtuar hipertensionin në vitet e mëvonshme me barna dhe për të mos i përshkruar ato”, thotë autori i hulumtimit.

U arrit në përfundimin se presioni i gjakut fillon të bjerë 14 vjet para se të ndodhë vdekja.

Ka vdekje natyrale dhe të dhunshme dhe e para ndodh për shkak të pleqërisë, sëmundjes dhe e dyta shkaktohet nga rrethana të ndryshme të dhunshme.

E para mund të parashikohet astrologjikisht, me një kusht, nëse nuk ka shenja të vdekjes së dhunshme në horoskop. Vdekja e dhunshme mund të shihet në grafikun e lindjes.

Ka diçka tjetër që mund të jetë një tregues se vdekja është afër. Thonë se të gjithë thonë të njëjtën gjë 72 orë para se të vdesin.

Hulumtimet thonë se në 72 orët para vdekjes, njerëzit flasin për metafora udhëtimi, vetëm terminologjia është e ndryshme.

Dikush dëshiron të shkojë në shtëpi dhe tashmë është në shtëpi, të tjerë përmendin këpucët, paketimin e një valixhet.