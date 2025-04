Vazhdoni të mos humbni peshë, dieta nuk po funksionon për shkak të këtyre gabimeve

Dietat dhe ushtrimet janë një mankth por edhe një domosdoshmëri që të keni një trup të mirë, por edhe të shëndetshëm. Ka shumë njerëz që pavarësisht se përpiqen, nuk ja dalin të humbin peshë, pasi nuk kuptojnë gabimet që bëjnë. Janë një sërë ushqimesh që nuk duhet të konsumohen nëse keni nisur dietën.

Karbohidratet e rafinuara. Karbohidratet e thjeshta në drithërat e rafinuar dhe ushqimet shumë të përpunuara, të tilla si snacks, bukë e bardhë, lëngje, mund të çojnë në fryrje të stomakut, gazra dhe ngërçe. Gjithashtu, mund të çojnë në inflamacion në zorrët, sepse bakteret adhurojnë ushqimet e ëmbla.

Ushqime të pasura me natrium. Supat, proshuta dhe produktet e tjera të mishit të thatë zakonisht përmbajnë shumë natrium.

Kos me pak yndyrë. Ekspertët paralajmërojnë se varietetet me pak yndyrë të produkteve të ndryshme të qumështit përmbajnë shumë sheqer, gjë që çon në fryrje të barkut, kapsllëk dhe zorrë nervore. Përveç kësaj, një dietë e pasur me sheqer shqetëson seriozisht ekuilibrin e baktereve të mira në zorrë, gjë që dobëson imunitetin.

Ushqim pikant. Mund të ketë një efekt të mirë në shëndetin e disa njerëzve, por nëse hahet në sasi të tepërt dhe çdo ditë, mund të shkaktojë diarre të dhimbshme. Ushqimet që përmbajnë kapsaicinë, një përbërës që është përgjegjës për ndjenjën e djegësisë, mund të irritojnë mukozën e brendshme të stomakut, të shkaktojnë të përziera, të vjella, dhimbje stomaku dhe diarre.

Ëmbëlsuesit artificial. Ëmbëlsuesit artificialë që gjenden në shumë pije dietike dhe ëmbëlsirat “e shëndetshme” mund të çojnë në një çekuilibër të baktereve në zorrët.

Kërkimet nga viti 2018 treguan se sistemi i tretjes bëhet toksik pas ekspozimit ndaj vetëm një miligram të ëmbëlsuesve artificialë.