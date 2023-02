Ushqimet e paketuara rrisin rrezikun e prekjes nga kanceri, zbulohet studimi

Konsumimi i shpeshtë i ushqimeve të paketuara shoqërohet me një rrezik të shtuar të kancerit dhe vdekjes prej tij, sipas një studimi të ri shkencor, shkruan Forbes.

Ky është vlerësimi më gjithëpërfshirës deri më sot i lidhjes midis ushqimeve shumë të paketuara dhe kancerit. Ushqime të tilla pijet e gazuara, buka e ambalazhuar, ushqimet e gatshme, drithërat etj.

Shpesh produkte të tilla janë relativisht të lira, të përshtatshme për t’u konsumuar dhe promovuar përmes marketingut të fortë. Në të njëjtën kohë, megjithatë, ato zakonisht kanë një sasi më të madhe të kripës, yndyrave, sheqerit, shtesave artificiale dhe substancave të tjera.

Studime të tjera i kanë lidhur këto ushqime



me obezitetin, diabetin e tipit 2, sëmundjet kardiovaskulare etj. Studiuesit nga Shkolla e Shëndetit Publik të Imperial College London, në bashkëpunim me shkencëtarët e Agjencisë Ndërkombëtare për Kërkimin e Kancerit (IARC) dhe universitetet e São Paulo (Brazil) dhe Nova Lisbon (Portugali), të cilët bënë publikimin përkatës në revista mjekësore e Clinical Medicine, analizoi të dhënat për rreth 198,000 njerëz të moshës 40-69 vjeç , shëndeti i të cilëve u monitorua gjatë një dekade, veçanërisht në lidhje me diagnozën e 34 llojeve të ndryshme të kancerit dhe mundësinë e vdekjes prej tyre.

Gjatë studimit, rreth 16,000 njerëz u preken nga kanceri dhe 4,000 vdiqën prej tij. Ai zbuloi se për çdo rritje prej 10% në konsumimin e ushqimeve shumë të përpunuara nga një person, kishte një rritje prej 2% në gjasat për t’u diagnostikuar me kancer në përgjithësi dhe një rritje 19% në gjasat për kancer ovarian në veçanti.

Për më tepër, ka pasur një rritje të vdekshmërisë nga kanceri me 6% në përgjithësi dhe në veçanti me 16% nga kanceri i gjirit dhe me 30% nga kanceri ovarian.