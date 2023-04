Ushqime që nuk duhet kategorikisht të ruhen në kuzhinë, ekspertët publikojnë listën

Mirëmbajtja e duhur e shtëpisë nuk është një detyrë e lehtë, veçanërisht në jetën moderne.

Prandaj, ne shpesh përpiqemi të mbushim raftet e frigoriferit dhe dollapëve paraprakisht me gjithçka të nevojshme, në mënyrë që ardhja e papritur e mysafirëve të mos na kapë në befasi.

Synimi nuk është i keq, por në të njëjtën kohë ne rrallë mendojmë nëse është e mundur të llogarisim ruajtjen afatgjatë të produkteve të caktuara pa humbur shijen e tyre.

Ne vendosëm të kuptojmë se cilat produkte, të cilat për disa arsye zakonisht mbahen në rezervë, nuk duhet të blihen për përdorim në të ardhmen. Dhe cilat rregulla të ruajtjes duhet të ndiqni nëse tashmë keni një stok strategjik.

Kafe

Për shkak të kohës së gjatë të ruajtjes, kafeja, natyrisht, nuk do të prishet, por shija, për shkak të së cilës, në fakt, njerëzit e blejnë atë, do të ndryshojë për keq. Edhe drithërat dhe madje edhe drithërat e paketuara me vakum mund të humbasin shijen e tyre pas muajve të ruajtjes. Për të mos përmendur faktin që nëse e ruani pa kujdes të hapur, me siguri do të thithë lagështinë dhe aromat e huaja.

Është mirë t’i rezistoni tundimit për të blerë kafe me shumicë dhe të merrni vetëm aq kafe sa ju nevojitet për konsum të rregullt.

Miell

Mielli gjithashtu, nëse ruhet në mënyrë jo të duhur, dallohet nga aftësia e tij për të thithur lagështinë nga ajri. Përveç kësaj, parazitët mund të rriten në të, të cilët mund të përhapen në sipërfaqet dhe produktet ngjitur. Për të parandaluar që kjo të ndodhë dhe jetëgjatësia e miellit të rritet në gjashtë muaj ose një vit në vend të 3 muajve, duhet të ruhet në një vend të freskët ose në frigorifer. Nëse kjo nuk është e mundur, është mirë të blini miell në pako të vogla dhe ta derdhni në enë plastike të mbyllura.

Erëza

Erëzat e njohura si kripa dhe piperi mund të blihen me një furnizim të vogël. Por ato specifike, të tilla si xhenxhefil i bluar, kanellë, borzilok, etj., Nuk përdoren çdo ditë. Në të njëjtën kohë, edhe me ruajtjen e duhur në një vend të thatë dhe të errët, ata së shpejti do të humbasin aromën dhe vetitë e tyre të dobishme. Pra, nëse vërtet dëshironi të ndjeni pasurinë e shijes dhe aromës, është mirë të përdorni erëza dhe barishte të bluara brenda 6 muajve, dhe të plota – brenda 2 viteve.

Sheqer

Në përgjithësi, sheqeri mund të ruhet për disa vjet pa humbur shijen e tij. Sidoqoftë, për këtë, duhet të respektohen kushte të caktuara të ruajtjes: qese plastike të mbyllura, dhomë e thatë e ajrosur dhe temperatura optimale. Përndryshe, mund të hasni insekte, myk, erën karakteristike të vjetër të produktit dhe një ndryshim të shijes. Nëse nuk është e mundur të kujdeseni mirë për qeset e sheqerit, është më mirë të mos e blini atë në një shkallë industriale.

Maja

Çdo adhurues i pjekjes të paktën një herë ka hasur në faktin se brumi i majave nuk pranoi të ngrihej. Sidoqoftë, nganjëherë bëhet fjalë për vetë majanë dhe afatin e skaduar. Mund t’i ruani fjalë për fjalë 3-4 muaj, edhe nëse janë në frigorifer. Mos harroni të kontrolloni datat në paketim para se të filloni gatimin.

Mish

Stoku i mishit të kafshëve dhe shpendëve është një temë mjaft e diskutueshme. Sidomos kur tundoheni të kurseni para dhe t’i blini këto produkte me ofertë. Sidoqoftë, është vërtetuar se edhe pse është teknikisht e sigurt për të ngrënë mish të ngrirë për një kohë të gjatë, do të ketë shije të ndryshme dhe do të bëhet i thatë.

Nëse kjo nuk ju tremb, të paktën duhet të keni zakon të ndani gjithçka në pjesë dhe t’i vendosni në qese të vogla. Për të qenë në gjendje të merrni menjëherë sasinë e duhur për pjatën e synuar, dhe të mos shkrini dhe ngrini një copë të madhe disa herë.

Dhuratë me vajra-suvenire

Kjo mund të befasojë shumë, por vajrat nuk kanë jetëgjatësi të pafund – vetëm rreth një vit kur janë të hapur dhe deri në 3 vjet kur mbahen të mbyllur, në varësi të llojit të vajit (për shembull, vaji i ullirit mburret me një periudhë maksimale). Për më tepër, ato kërkojnë ruajtje shumë më të kujdesshme sesa mendonim.

Pra, vaji nuk duhet të vijë në kontakt me oksigjenin, ndryshimet në temperaturë dhe dritë janë të dëmshme për të. Në këtë drejtim, veçanërisht ia vlen të hedhim një vështrim më të afërt në vajrat e dhuratave, të cilat shpesh presin shumë gjatë për kohën e tyre. Mos nxitoni të shtoni menjëherë vaj të tillë në pjatë; së pari, kontrolloni për të parë nëse është bërë i hidhur.

Salcat e filluara

Kush nuk e njeh atë situatën kur disa rafte të dyerve në frigorifer janë të mbushura me një varg të pafund salcash të hapura, majonezë, ketchup, mustardë dhe madje edhe salca të vogla nga shpërndarja e ushqimit në enë plastike?

Mos harroni, shumica e këtyre ushqimeve kanë një afat më të shkurtër të ruajtjes sapo t’i hapni ato. Edhe një kapak i mbyllur fort dhe ruajtja në frigorifer nuk do të ju kursejë.