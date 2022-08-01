LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ul presionin e gjakut dhe zhbllokon arteriet, ja receta me limon, xhinxher dhe ujë që bën mrekulli

Lajmifundit / 1 Gusht 2022, 22:57
Soft

Ul presionin e gjakut dhe zhbllokon arteriet, ja receta me limon, xhinxher dhe

Hudhra është burim i vetive të forta antivirale, antiseptike dhe antibakteriale. Ajo është e pasur me fibra, mangan, vitaminë B6 dhe vitamina C.

Xhinxheri është i mbushur me antioksidantë të fuqishëm që lehtësojnë problemet e tretjes, zvogëlojnë dhimbjen, pastrojnë arteriet dhe nxisin shëndetin tuaj të përgjithshëm, transmeton shije.

Limoni balancon nivelet e pH, funksionon si detoksifikues për trupin tuaj, përmirëson shëndetin e lëkurës etj.

Përbërësit:

2l ujë,

4 limona,

4cm rrënjë xhinxheri,

4 thelpinj hudhër.

Përgatitja:

Limonin, xhinxherin dhe hudhrën i lani dhe i prisni në feta të holla.

Të gjithë përbërësit i fusni më pas në blender, në mënyrë që të përzihen më mirë.

Hidhni masën e krijuar në një enë me ujë dhe e lini enën në nxehtësi mesatare.

Pas disa minutash hiqeni atë nga nxehtësia dhe e lini të ftohet.

Pasi të jetë ftohur e lini në frigorifer. Konsumoni një gotë në mëngjes dhe një para se të shkoni për të fjetur!

Arteriet do të përmirësohen në një kohë rekord dhe yndyra që i bllokon ato do të zhduket. Gjithashtu presioni i gjakut do të stabilizohet, ndaj bëni mirë ta përgatisni sa më shpejt pijen nëse vuani nga këto dy gjëra!

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion