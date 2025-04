U ndërtua enkas për të, Bill Gates nuk shkeli kurrë në jahtin luksoz me vlerë 580 milionë euro!

Miliarderi Bill Gates nuk e ka shkelur asnjëherë jahtin e tij superluksoz me hidrogjen, pavarësisht se ai kushtoi plot 580 milionë euro. Bashkëthemeluesi i Microsoft, 69 vjeç, thuhet se është duke planifikuar ta shesë jahtin 119 metra të gjatë të quajtur “Breakthrough”, vetëm një vit pas debutimit të tij.

I ndërtuar nga kompania holandeze Feadship në vitin 2021, jahti ka qenë subjekt spekulimesh se ishte porositur nga vetë Gates. Megjithatë, pronësia e tij nuk është konfirmuar zyrtarisht, edhe pse disa raporte sugjerojnë se ishte pjesë e koleksionit të miliarderit.

Sipas raportimeve të portalit Luxury Launches, Gates nuk ka treguar interes për ta përdorur jahtin dhe tani planifikon ta shesë atë te ish-portieri i hokejit në akull, miliarderi kanadez Patrick Dovigi.

Dovigi, i cili sot është CEO i kompanisë së menaxhimit të mbetjeve “Green For Life Environmental”, ka një pasuri prej mbi 900 milionë euro dhe është i njohur për blerjet e jahteve luksoze. Në vitin 2023, ai bleu jahtin AHPO me gjatësi 115 metra për 320 milionë euro.

Jahti “Breakthrough” përmban shtatë kuverta, me ambiente të veçuara: një apartament, dy dhoma gjumi, palestër, bibliotekë, ashensor privat dhe pishinë. Ka gjithashtu një fushë sportive, pistë helikopteri. Jahti mund të udhëtojë me një shpejtësi maksimale prej 31 km/h, që i lejon kalimin e Atlantikut me lehtësi.