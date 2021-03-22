Trump braktis avionin e tij luksoz, çfarë po ndodh me pasurinë e ish- presidentit
Ish- presidenti Donald Trump ka braktisur avionin e tij luksoz, i cilësuar gjithmonë si xhevahiri i pasurisë së tij. Avioni ndodhet në aeroportin e Orange County, Neë York, rreth 60 milje në veri të Manhatanit, pasi njeri prej motorëve të avionit ka probleme, pasi i mungojnë disa pjesë.
Mësohet se kostoja për ta sjellë në jetë sërish është shumë e lartë, një çmim që nuk është në pikësynimet e Trump tani. Megjithëse gjendja aktuale e financave të tij nuk është bërë publike, pandemia Covid-19 ka dëmtuar shumë prej bizneseve të tij. Sipas të dhënave të siguruara nga CNN avioni nuk është përdorur për fluturim që nga Dita e Përurimit.
Një përfaqësues për Organizatën Trump nuk iu përgjigj pyetjes së CNN pse avioni nuk po përdoret dhe as nuk po rregullohet. Ajo çfarë ka shqetësuar disa ekspertë të aviacionit është fakti që avioni është i ekspozuar ndaj elementëve të ndryshëm atmosferikë dhe se bora, shiu dhe lagështia mund të çojnë në gërryerje të helikave dhe motorëve.
CNN shkruan se kostoja për të fluturuar me një Boeing 757 është rreth 15,000 deri në 18,000 dollarë në orë, sipas analistit të aviacionit të CNN David Soucie. Para se Trump ta blinte atë nga Paul Allen, avioni shërbeu si një avion komercial në Meksikë në vitet 1990.