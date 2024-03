Tri shenjat e horoskopit që u japin gjithnjë para borxh miqve

Nëse i jepni një shoku apo shoqeje vetëm ca lekë borxh sepse ka harruar portofolin në shtëpi, kjo është tjetër gjë krahasuar me disa shenja që shkojnë përtej kësaj, duke dhënë borxh shuma të majme parash. Pra, bëhet fjalë për dy lloj miqsh: ata që ju shpëtojnë nga një darkë në restorant dhe ata që ju shpëtojnë nga një problem i madh financiar.

Tri shenja të horoskopit që dallojnë natyrshëm për bujarinë që kanë lidhje me paratë, duke dhënë lirisht lekë borxh, sidomos miqve të ngushtë.

Demi

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Është thuajse e kuptueshme që një Dem të ketë një shumë parash të hequra mënjanë. Ata janë shumë të zgjuar dhe parashikues, sidomos kur vjen puna te kursimi apo investimi. Për ta thënë më troç, të lindurit e kësaj shenje përfundojnë të pasur.

Pa dyshim, që Demat shpenzojnë shumë për veten kur bëhet fjalë për ushqimin, veshjen dhe arredimin. Por, ata kanë njëherësh edhe një zemër të mirë kur vjen puna për të ndihmuar të tjerët me lekë. Nuk ka nevojë që t’u kërkoni para, sepse nëse ata e dinë që ju po luftoni me çështjet financiare dhe keni nevojë për lekë, ata do t’ju ndihmojnë.

Luani

Me të lindurit e kësaj shenje, mund të shijoni me kënaqësi një pije në një bar, të hani një darkë dhe të diskutoni deri në orët e vona të natës, ama Luanët janë aty për ju edhe kur keni nevojë për shuma të mëdha parash.

Si një shenjë që i pëlqen të “vrapojë” drejt situatave shpëtimtare, një Luan di gjithnjë si të veprojë edhe kur bëhet fjalë për situata parash. Kjo jo vetëm i bën të ndihen mirë, por ata duan të sigurohen që të gjithë rreth tyre të jenë të lumtur.

Shigjetari

Një Shigjetar mund të ketë shumë pak lekë në xhep, por gjithnjë do e gjejë një mënyrë për t’i dërguar para një miku/mikeshë nëse do të kenë nevojë.

Kjo shenjë ka marrëdhënie unike me paratë, gjë që i bën ata tepër bujarë. Në vend që të kursejnë, ata besojnë në teorinë se paratë duhet të qarkullojnë. Nëse nuk kanë gjendje financiare të mjaftueshme në llogarinë e tyre bankare, sërish ata do u gjenden pranë miqve të dashur.