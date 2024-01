Tri shenjat e Horoskopit që do mbushin xhepat plot në Janar

2024 filloi me Jupiterin që kalonte Demi , që do të thotë se shenjat fikse do të përjetojnë një fluks pozitiv energjie që mund t’i ndihmojë ata të zgjerohen dhe të arrijnë qëllimet dhe ëndrrat e tyre.

Gjatë janarit do të ketë disa tranzite të dukshme, të tilla si Mërkuri retrograde në 1 janar dhe Marsi hyn në Bricjap më 4 janar. Dielli do të hyjë në Ujor në datën 23 të muajit, duke u dhënë shenjave fikse më shumë një shtysë për të qëndruar përpara dhe për të ushqyer anën e tyre ambicioze. Më në fund, Afërdita do të hyjë në Bricjap në datën 23 të muajit, duke i lejuar shenjat e Tokës të jenë më produktive.

Lexoni më poshtë se cilat shenja të horoskopit do të kenë fatin në anën e tyre në janar:

Demi

Ju po hyni në një epokë të re dhe të gjithë shohin rritje dhe ndryshim. Përqafimi i anës suaj artistike mund të jetë i dobishëm këtë herë, pasi pranoni pa kriter se kush jeni në të vërtetë. Me Jupiterin ende në shenjën tuaj, kjo është periudha kur mund të vazhdoni në rrugën e zgjerimit dhe rritjes. Saturni në Ujor ka ndikuar në shenjën tuaj që nga fillimi i vitit 2023 dhe njohuritë që keni fituar që atëherë ju kanë lejuar të përballeni me sfida me një mentalitet të ndryshëm. Jupiteri dëshiron që ju të jeni më të hapur për të përjetuar përvoja të reja dhe për të vlerësuar atë që keni mësuar deri tani në jetë.

Virgjëresha

Janari do t’ju japë bollëk dhe shumë kohë për të reflektuar mbi kujdesin ndaj vetes dhe dashurinë. Saturni ndryshon mënyrën se si i shikoni marrëdhëniet dhe ju mëson ta doni veten shumë më tepër. Muaji fillon me Venusin në Shigjetar, duke ju ndihmuar të fitoni paqe dhe gëzim nga shtëpia. Në punën tuaj, pranë kolegëve dhe miqve tuaj, do të dëshmoni se mund të jepni zgjidhje kuptimplota.

Njerëzit do të respektojnë etikën tuaj të punës gjatë këtyre kalimeve, veçanërisht kur Venusi hyn në Bricjap në datën 23. Jupiteri në Demi do t’ju ndihmojë të zgjeroni njohuritë tuaja në çdo gjë për të cilën jeni të pasionuar. Kjo mund të jetë një kohë pjellore për të ndjekur një diplomë ose për t’u përqëndruar në përfundimin e një diplome aktuale.

Ujori

Janari është një muaj transformimi për të gjitha shenjat fikse që do t’ju ndihmojnë të vazhdoni në rrugën tuaj drejt vetëdijes. Dielli në shenjën tuaj më vonë gjatë muajit pasqyron fillimin e një cikli të ri, së bashku me ditëlindjen tuaj. Mund të jetë një muaj ku vlerësoni suksesin tuaj dhe veten. Arritja e këtij ekuilibri midis punës dhe shtëpisë bëhet më e lehtë deri në maj. Sezoni i Ujorit do t’ju lejojë të punoni me një ritëm që do të duket i menaxhueshëm dhe më pak stresues në krahasim me vitin e kaluar kur Saturni ishte në Ujor. Ndiheni të mbështetur dhe të vlerësuar nga kolegët dhe miqtë.