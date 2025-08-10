Tre shenjat që nisin një epokë të re mirëqenieje nga data 11 gusht, ja cilat janë ato...
Nëse ke ndjerë se ke qenë “në pritje” gjatë gjithë vitit, si të ishe në një fazë pauze ndërsa të tjerët përreth dukeshin sikur po jetonin jetën e tyre më të mirë, lajmet janë të mira: nga 11 deri më 17 gusht 2025, për tre shenja të horoskopit kinez nis një epokë e re, me më shumë shpresë, mundësi dhe mirëqenie.
Sipas astrologjisë kineze, ka 3 ditë kyçe këtë javë që aktivizojnë këtë ndryshim të madh: E shtunë, 16 gusht: Dita e pranimit - Fokus te siguria dhe konsolidimi i arritjeve. Tani, le të zbulojmë cilat janë këto tre shenja me fat dhe çfarë sjell java për to:
1. Demi (vitet 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)
Demi, më në fund, hyn në një fazë të re zhvillimi dhe zgjerimi në jetë. E marta është dita jote, nis diçka që ke menduar prej kohësh: një projekt, një lidhje apo edhe një ide që ka qëndruar pezull. Durimi yt më në fund shpërblehet. Do të ndihesh i/e vlerësuar dhe ajo ndjesia e lodhshme e zhgënjimit nis të zhduket. Rikthehet shpresa, bashkë me dëshirën për të ecur përpara. Kjo javë është fillimi i një kapitulli të ri. Mos prit, vepro që në fillim të javës.
2. Dragoi (vitet 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)
Dragoi, ky është viti yt dhe e premtja është dita jote me fat. Suksesi nuk vjen rastësisht, është rezultat i zgjedhjeve të mira që ke bërë gjatë gjithë vitit.
Energjia e zjarrit të së premtes ndez edhe më shumë ambiciet e tua. Do të ndjesh se gjërat po lëvizin më shpejt, me më shumë vrull dhe përfundimisht në drejtimin që ke dashur. Kjo nuk është vetëm një javë e mirë, është fillimi i një sezoni të gjatë suksesi që të shoqëron deri në fund të vitit.
3. Gjarpri (vitet 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)
Gjarpri, këtë herë është rradha jote për të marrë. Ke dhënë shumë nga vetja për të tjerët, por e shtuna të sjell një kthesë të bukur, njerëzit që ke përreth tregojnë sa shumë të vlerësojnë dhe duan të të ndihmojnë.
Do të kuptosh jo vetëm forcën e lidhjeve të tua shoqërore, por edhe sa i/e fuqishëm je vetë. Kjo ditë e mbushur me energji zjarri sjell guxim, siguri dhe dëshirë për të ndjekur rrugën tënde me më shumë vendosmëri se kurrë. Merr, prano dhe mos harro: kjo është koha jote.