Tre shenjat më inteligjente të Zodiakut

Njihuni me tre shenjat më inteligjente të Horoskopit
Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Ndër shenjat e elementit Ajër, Ujori është më i fuqishmi, i qëndrueshmi dhe i vendosuri. Megjithëse kjo është një surprizë për shumë, kjo shenjë godet në kokë. Ujorët kanë ëndrrat e tyre, gjithmonë synojnë për përsosmëri dhe kërkojnë shumë nga vetvetja dhe nga njerëzit rreth tyre. Mbi të gjitha, Ujorët janë në gjendje të kapërcejnë një mijë vështirësi për të arritur qëllimet e tyre dhe kurrë të heqin dorë.
Fuqia e tyre e madhe vjen nga lehtësia me të cilën ata kanë hedhur poshtë të kaluarën, duke u fokusuar në të ardhmen.Me Saturnin që i udhëheq ata, Ujorët janë gati të mos dështojnë kurrë. Ata nuk ndjekin turmën dhe pavarësia e tyre i frymëzon që të kenë mendime origjinale, të cilat i dallojnë ato nga të tjerët sipas Pathos. Ata kanë një mendje krijuese dhe kur ata janë vënë në provë, mund të bëhen të pabesueshme në çfarëdo fushe ku veprojnë. Ata kanë një personalitet konkurrues, i cili mund t’i bëjë të bëhen ngulmues në arritjen e madhështisë, duke i shtyrë ata në kufi për të arritur qëllimet e tyre. Ata janë politikanë të mëdhenj që guxojnë të mendojnë jashtë kutisë.
Binjakët (21 maj – 20 qershor)
Binjakët janë një shenjë që, sipas përkufizimit, ka probleme të përqëndrimit në lidhje me energjinë e saj jetësore. Ata janë shenja më e paqëndrueshme e elementit të ajrit dhe shkaku i kësaj është dualiteti i gjithanshëm. Binjakët rrallë fokusohen në një gjë në një kohë. Shpesh, ata fillojnë të bëjnë gjithçka në të njëjtën kohë dhe përfundojnë duke kërkuar mbështetje nga të tjerët për të vazhduar me aktivitetet e planifikuara.
Edhe pse ata janë në gjendje të magjepsin të tjerët me kreativitetin e tyre dhe aftësinë për të bërë gjëra të panumërta në të njëjtën kohë, fuqia e brendshme e Binjakëve është më e ulët se ajo e dy shenjave të tjera të ajrit.Megjithatë, ata udhëhiqen nga planeti i komunikimit dhe Binjakët janë të destinuar të jenë folësit dhe vizionarët e shkëlqyer sipas Pathos. Ata shpesh janë njerëz të këndshëm për të biseduar me ta. Kur bëhet fjalë për inteligjencën, ata janë më të prirur ndaj logjikës. Ata mësojnë shumë shpejt dhe mund të marrin aftësi më shpejt se shumica, gjë që i bën ata të mirë në mësim, duke folur gjuhët e reja dhe zgjidhjen e problemeve lehtësisht.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Akrepi është një shenjë e fuqishme, ndonjëherë e dhunshme dhe impulsive, por forca e saj e brendshme, çuditërisht, i tejkalon Peshqit. Kur vuan një Akrep, ka një tendencë të kënaqet në vuajtje. Njerëzit e Akrepit grumbullojnë shumë emocione brenda tyre, që pothuajse i konsumojnë dhe i bëjnë ato shumë të prekshme. Po, Akrepi mund të duket jashtëzakonisht i qetë, por brenda, ata janë si një nerv i hapur dhe shpesh nuk mund të kontrollojnë veten.
Akrepat shpesh neglizhohen, por qëndrimet e tyre misterioze zakonisht fshehin atë që ata janë vërtet të aftë. Ata janë të pasionuar për gjithçka që duan, domethënë, ata janë jashtëzakonisht të pasionuar kur ajo që bëjnë ata është admirimi i tyre. Edhe pse mund të marrin vendime të paarsyeshme, ata janë gjithmonë të gatshëm të rizbulojnë rrugën drejt drejtimit të duhur. Ata janë interesantë dhe karizmatikë, duke u lejuar atyre të frymëzojnë dhe mësojnë të tjerët nëpërmjet ndikimit të tyre. Ata janë të zgjuar dhe të vështirë dhe dinë të mbajnë nivelin e tyre kur jeta vendos prova mbi Akrepat. Sa për këtë, ata japin një shfaqje të tejkalimit.