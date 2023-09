Tre shenjat e Horoskopit që bëjnë përshtypjen më të keqe në takimin e parë

Përshtypjet e para janë të rëndësishme dhe kushdo që thotë të kundërtën është thjesht gabim. Por përshtypja e parë që i bëni dikujt është e vështirë të largohet dhe gjithmonë do të ketë një “gjemb” të vogël në marrëdhënien tuaj.

Pra, ka disa shenja të horoskopit që janë të talentuara me talentin për t’u dashuruar që në momentin e parë, por ka edhe disa të tjera që për fat të keq, sado të mundohen, në shumicën e rasteve përshtypja e parë që lënë është gjithashtu. e fundit . Sigurisht që nuk kafshojnë, por në fillim nuk do t’i quanit të lumtur, të këndshëm, të ëmbël, të sjellshëm. Këto shenja janë 3 dhe mendojmë se të gjithë pak a shumë e dinë se kush janë , sepse kanë pasur një njohje të tillë.

Dashi

Personaliteti i fortë. Personaliteti jashtëzakonisht intensiv. I pëlqen të dominojë hapësirën dhe të mos lërë vend që të tjerët ta vënë në dyshim apo ta “kapelojnë”. Ai bërtet dhe kjo është e bezdisshme. Po, sigurisht jo vetëm kaq.

Akrepi

Nuk flet, ulet në një cep dhe vëzhgon. E ndjen që gjaku të ngrin në vena sapo sytë të takohen dhe nuk dëshiron as t’i shtrëngosh dorën për t’u prezantuar. Ai nuk i pëlqen dritat dhe dëshiron të qëndrojë në hije dhe të shohë se çfarë po ndodh rreth tij.

Bricjapi

Do të të shtrëngojë dorën, do të prezantohet, por kaq. Një vështrim që do t’ju hedhë, i akullt si uji në muajin maj të Jonit. I largët dhe snob, veçanërisht nëse ju nuk bëni një punë të “nivelit” të tij ose ai e di se nuk ka asgjë për të fituar nga ju.