Tre problemet më të mëdha seksuale të moshës së mesme
Rreth moshës 50 vjeç, shumica e njerëzve të zakonshëm e kuptojnë dhe e pranojnë se seksi rrallë do të jetë i njëjtë me atë që ishte më parë.
Tani e tutje, do të jetë një gjendje më shumë sikleti sesa energjie natyraliste, dhe ndonjëherë do të ngrejë më shumë probleme sesa duket se zgjidh. Shpesh habitemi nga ndryshimet që ndodhin në jetën tonë seksuale gjatë moshës së mesme. Dy hormonet që ndikojnë më shumë në fiziologjinë seksuale, estrogjeni dhe testosteroni, kanë tendencë të ulen gjatë kësaj periudhe, si tek gratë ashtu edhe tek burrat. Si rezultat i këtyre rënieve të hormoneve, simptomat më të zakonshme që përjetojmë janë libidoja e ulët (dëshira) dhe ndryshimet në reagimin seksual. Por kjo është vetëm maja e ajsbergut.
Seksualiteti është i ndërlikuar, veçanërisht në këtë fazë të jetës dhe ne kalojmë lehtësisht nëpër ndryshime të tjera në nivelin fizik, mendor dhe emocional. Rolet dhe marrëdhëniet tona ndryshojnë. Ndërsa është e zakonshme që njerëzit të përjetojnë ndryshime në seksualitet gjatë moshës së mesme, kjo mund të mos u ndodhë të dy partnerëve në të njëjtën kohë, duke e komplikuar më tej çështjen.
Ne mbledhim tre elementë kyç të seksualitetit që mund të sfidohen gjatë moshës së mesme dhe të krijojnë reaksione zinxhir – jo, vetëm në seks.
Vetëperceptimi i përkeqësimit
Në moshën e mesme, është e zakonshme të përjetojmë ndryshime në peshë, formë fizike, pamje dhe humor që na bëjnë të ndihemi më pak të dëshirueshëm dhe seksi, gjë që çon në më pak dëshirë seksuale. Sfida është të bëjmë atë që është e arsyeshme për të përmirësuar shëndetin dhe pamjen tonë, dhe pastaj të pranojmë veten ndërsa hyjmë në këtë fazë të re të jetës.
Ndryshimi i prioriteteve
Shpesh, partnerët në moshë të mesme nuk janë në sinkron me njëri-tjetrin. Gratë në moshë të mesme përjetojnë ndryshime psikologjike dhe shpesh kanë një ndryshim në prioritete. Zakonisht, gratë fillojnë të përqendrohen në nevojat e tyre dhe përqendrohen në krijimin e diçkaje, ndërsa burrat përpiqen të balancojnë jetën e tyre me më shumë argëtim. Kjo ndikon në sjelljet, duke përfshirë ato seksuale, dhe mund të jetë një pikë fërkimi.
Humbja e libidos është e zakonshme tek gratë ndërsa ato shkojnë drejt menopauzës.
Zakonisht, gratë në këtë fazë të jetës nuk mendojnë për seksin, nuk marrin iniciativën dhe nuk janë të interesuara. Por ato që janë në humor kanë tendencë të ankohen për ngacmim të ngadaltë dhe vështirësi në arritjen e orgazmës. Burrat gjithashtu mund të kenë një libido të reduktuar ndërsa testosteroni i tyre bie gradualisht, por përballen edhe me probleme të tjera si mosfunksionimi erektil dhe raportojnë probleme me kohëzgjatjen, intensitetin dhe energjinë. Por edhe ata që marrin ilaçe ndihmëse mund të manifestojnë gradualisht një neveri, pasi e dinë se fuqia e tyre seksuale është për shkak të një pilule.