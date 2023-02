Trajtimet kundër njollave në fytyrë që mund t’i bëni në kushte shtëpie

Trajtimi me vitaminë C: Krahas ushqimeve të pasura me vitaminë C që ndihmojnë imunitetin, trajtimi i përditshëm i lëkurës me të mund të jetë një shpëtim kundër njollave të zeza. Kur përdorni një serum me vitaminë C ju e ndihmoni lëkurën tuaj të bllokojë radkalet e lira dhe të funksionojë si një antioskidante. Kjo vitaminë ndihmon edhe në balancimin e melaninën një nga shkaktarët kryesorë të njollave. Një tjetër benefit nga ky trajtim është njëtrajtësimi dhe zbardhja e fytyrës nga çdo hiperpigmentim që mund të vuani.

Kremrat me sojë: Sojën mund ta njihni si përbërës ushqimor, por duhet të dini që bën mrekulli në lëkurë. Ekstrakti i sojës mund t’ju ndihmojë të largoni çdo njollë kafe apo të zezë që keni në fytyrë e trup. Shumica e kremrave që veprojë si zbardhues për fytyrën përmbajnë sojë pasi cilësohet si një nga metodat më të mira për të larguar njollat.

Pasi të merrni një krem me përmbajtje të lartë soje, sigurohuni të lyëni vendet ku keni njolla të zeza në

Parandalimi i hershëm: Parandalimi është gjithnjë më i mirë se kurimi ndaj sigurohuni që ta përgatisni lëkurën tuaj.

Kremi i diellit për fytyra akneike, me yndyrë apo për tipin e lëkurës tuaj do ju ndihmojë në luftën kundër njollave. Pra zgjidhni një krem me mbrojtje të lartë i cili i siguron mbrojtjen e njgyrës tuaj natyrale si dhe parandalon hipërpigmentimin e lëkurës.