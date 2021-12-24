Të zgjohesh herët, të flesh vonë/ Ja sa ndikon kjo te jetëgjatësia e njerëzve
Ata që flenë vonë mund ta paguajnë një ‘çmim’ kur është fjala për shëndetin dhe jetëgjatësinë e tyre.
Personat të cilët qëndrojnë zgjuar deri vonë dhe kanë probleme të zgjohen në mëngjes, kanë 10 për qind shanse më të larta të rrezikut për të vdekur më herët sesa ata që flenë dhe zgjohen herët.
Ekspertët tregojnë se është e rëndësishme që personat të cilët qëndrojnë zgjuar deri vonë ta kuptojnë se shprehitë e tyre të gjumit mund të kenë pasoja serioze shëndetësore, dhe ka shumë gjëra që iu ndihmojnë atyre t’i largojnë këto shprehi.
Vlen të ceket se këto zbulime janë bazuar në studimin e më shumë se 433,000 britanikëve.
Ndër tjerash, ata që qëndrojnë zgjuar deri vonë janë dyfish më të prirë të vuajnë nga çrregullimet psikologjike, 30 për qind më të rrezikuar nga diabeti, 25 për qind më të rrezikuar nga problemet neurologjike, 23 për qind më të rrezikuar nga çrregullimet gastrointestinale dhe 22 për qind më të rrezikuar nga sëmundjet respiratore.faxweb