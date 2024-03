Instagram heq opsionin 'following' që të gjith e përdorin

“Instagram” është një nga rrjetet sociale më të përdorur në botë dhe së fundmi ka bërë disa ndryshime për përdoruesit e tij.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Teksa ka shtuar disa opsione të reja, “Instagram”-i ka vendosur që edhe të heqë disa opsione të vjetra. Ky rrjet social ka njoftuar se duke nisur nga kjo javë, faqen “Following” nuk do të mundi ta përdorni më.

Gjithashtu shton se të gjitha llogaritë që e kanë ende këtë opsion, shumë shpejt nuk do ta kenë në “Instagram”. Me pak fjalë faqja që na kishte fiksuar të gjithëve nuk do të funksionojë më dhe askush s’do të mund të shohë më aktivitetin e dikujt tjetër, cilin ndjek, cilin pëlqen e cilin komenton.

“Jo të gjithë përdoruesit e dinin se veprimtaria e tyre u shfaqej gati të gjithëve dhe habiteshin kur e mësonin një gjë të tillë. Thjeshtësia ishte faktori nxitës”, ka thënë Vishal Shah për “Buzzfeed News”.

Ky proces i heqjes së “Following” do të përfundojë javën e ardhshme, ndaj kemi një javë kohë të marrim veten.