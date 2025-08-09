Të ëndërrosh dikë nuk është rastësi, shkenca e arsyeton si një konflikt të pazgjidhur me personin tjetër
Ëndrrat mbeten një nga fushat më të pashkelura dhe komplekse të mendjes njerëzore. Edhe pse ekzistojnë teori të ndryshme për arsyet pse një person mund të ëndërrojë dikë tjetër, shkenca ende nuk jep përgjigje të plota.
Studiuesit e mendjes bien dakord se një nga shkaqet më të zakonshme është ekzistenca e një konflikti të pazgjidhur midis personit që ëndërrohet dhe ëndërrimtarit. Kjo nuk nënkupton vetëm ndjenja negative si zemërimi, por edhe emocione të tjera të pazgjidhura, si gëzimi apo eksitimi, që lidhen me këtë person.
Psikologët shpjegojnë gjithashtu se ëndërrimi për dikë mund të reflektojë nevojën për lidhje dhe kontakt emocional. Kjo është veçanërisht e zakonshme kur personi në fjalë është larguar për një kohë të gjatë, ka ndërruar jetë ose marrëdhënia është prishur.
Një interpretim tjetër i zakonshëm është se nënndërgjegjja jonë shpërfaq përmes ëndrrave cilësi dhe karakteristika të personit tjetër, të cilat ne i fshehim apo nuk i pranojmë brenda vetes.
Sidoqoftë, ëndrrat mund të jenë thjesht pasqyrë e përpunimit të informacionit që truri ynë bën nga ajo që kemi parë ose përjetuar së fundmi.
Në fund, këto shpjegime mbeten përafrime shkencore, pasi nuk ka një shpjegim të vetëm e të plotë për kuptimin e ëndrrave.