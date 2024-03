Të dielën hyn në fuqi ora verore! Flemë më pak dhe zgjohemi më herët!

Ora dimërore ndërrohet të dielën, më 31 mars, në orën dy të mëngjesit, kur akrepat e orës do të lëvizin përpara për një orë.

Në këtë mënyrë do të humbasim një orë gjumë dhe kështu lëvizja e akrepave do të ndikojë në trupin tonë, por do të shijojmë një orë më shumë dritë.

Sipas llogaritjeve do të rikthehet përsëri në fundjavën e fundit të tetorit, natën ndërmjet të shtunës 26 dhe të dielës 27 tetor.

Disa orë, si ato në pajisjet teknologjike, do të ndërrohen automatikisht. Por për pajisjet e vjetra që nuk janë të lidhura me internetin, duhet t’i lëvizni manualisht para se të shkoni në shtrat të shtunën në mbrëmje.

Zgjimi një orë më herët se zakonisht mund të prishë ritmin tonë ose orën natyrale 24-orëshe të trupit dhe të na bëjë të ndihemi të përgjumur dhe të çorientuar, gjë që mund të rezultojë në pasoja të tjera shëndetësore.

Natën nga e shtuna në të diel duhet të shkojmë në shtrat një orë më herët, në mënyrë që të zvogëlojmë mundësinë e gjumit të dobët. Në një studim të botuar në revistën Sleep Science and Practice, gati 14% e njerëzve thanë se flinin më keq gjatë dy javëve pas ndërrimit të orës.

Ne të gjithë mbështetemi te drita e ditës dhe natës për t’i sinjalizuar trupit tonë se kur është koha për t’u zgjuar dhe për të fjetur, kështu që edhe ndryshimet delikate mund të prishin ritmin qarkullues që rregullon pushimin tonë.