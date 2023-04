Të ardhura të papritura apo telashe, çfarë do të thotë kur shihni para në ëndërr?

Ëndrrat me para janë diçka që na ka ndodhur të gjithëve. Kartmonedha, monedha, para të gjetura në rrugë, para të vjedhura, apo të dhuruara, format janë të ndryshme, ashtu siç janë dhe domethëniet e tyre.

Paratë në ëndërr zakonisht kanë një konotacion pozitiv, sepse nënkuptojnë fitime. Megjithatë, një ëndërr e tillë simbolizon edhe disa shpenzime të papritura.

Ëndërroni sikur keni fituar para?

Nëse në ëndërr merrni para, kjo do të thotë se do të keni shpenzime të mëdha. Ndoshta diçka që ju duhet patjetër, por që deri tani i keni shtyrë këto shpenzime.

Ëndërroni se po jepni para?

Nëse i jepni para dikujt në ëndërr, kjo tregon se ekziston mundësia për të fituar. Vetë fakti që jeni gati t’i bëni diçka dikujt, do të jetë mirë në këmbim.

Ëndërroni sikur keni gjetur paratë e humbura të dikujt tjetër?

Kur në ëndërr gjeni para, të cilat nuk janë tuajat, do të thotë se po merrni meritat e të tjerëve në jetën tuaj dhe se do të keni pasoja pas një farë kohe.

Ëndërroni sikur dikush po iu dhuron para?

Kjo ëndërr ka dy kuptime, ose do të merrni ose do të bëni një dhuratë. Nëse merrni para dhuratë nga një i panjohur, do të thotë që duhet të rrisni vetëvlerësimin tuaj.